Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2025, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 08/10/2025 19:45

Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ.

Tuổi Tý

Vận phúc của người tuổi Tý sẽ tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng. Công việc hanh thông, thuận lợi hơn, tiền tài thu về nhanh chóng. Do đó, con đường sự nghiệp của Thìn cũng sẽ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, thu về tiền tỷ mỗi quý.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này vô cùng hòa hợp, êm ấm. Người độc thân nếu chủ động đi tìm tình yêu thì tình yêu mới có thể sẽ mỉm cười với bạn. Tình cảm giữa bạn và người ấy có mối liên kết bền chặt theo thời gian do có tác động của Mộc sinh Hỏa. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2025, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái” do có Tam Hợp trợ mệnh. Đồng thời, đây còn là thời điểm thích hợp để bản mệnh thể hiện năng lực, bản lĩnh của mình trong công việc. Con giáp này có không ít cơ hội kiếm tiền do có Quý Nhân nâng đỡ trong ngày thứ Ba này. 

Về chuyện tình cảm, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2025, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Thần Tài nâng đỡ, người tuổi Ngọ sẽ đón nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Tình yêu của các cặp đôi có cơ hội thăng hoa, rạn nứt cũng nhanh chóng được hàn gắn khi hiểu lầm qua đi. Những ai đang độc thân cũng có vận đào hoa nở rộ, tạo điều kiện để bản mệnh dễ dàng tìm được một nửa đích thực trong số những người đang vây quanh bạn.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm êm ấm, bình yên. Bạn và người ấy có một ngày bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc do có sự tác động của Thủy sinh Mộc. Người độc thân được rất nhiều người khác phái để ý nhờ vào tài ăn nóng khéo léo, duyên dáng của mình. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2025, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 9/10/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Sau ngày mai, thứ Năm 9/10/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 9/10/2025, 3 con giáp 'giàu có hơn Thần Tài', tiền tài hội tụ tứ phía, nhiều cơ hội để gia tăng tài chính

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 9/10/2025, 3 con giáp 'giàu có hơn Thần Tài', tiền tài hội tụ tứ phía, nhiều cơ hội để gia tăng tài chính

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 9/10/2025, vận trình như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 9/10/2025, vận trình như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Kể từ ngày mai, thứ Năm 9/10/2025, , 3 con giáp trúng số độc đắc, nghênh ngang rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Kể từ ngày mai, thứ Năm 9/10/2025, , 3 con giáp trúng số độc đắc, nghênh ngang rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Mừng 3 con giáp giàu không ai cản nổi trong tháng 11 và tháng 12, sự nghiệp đổi vận, số tài khoản bùng nổ, kinh doanh thu lời lớn, đầy ắp vàng bạc

Mừng 3 con giáp giàu không ai cản nổi trong tháng 11 và tháng 12, sự nghiệp đổi vận, số tài khoản bùng nổ, kinh doanh thu lời lớn, đầy ắp vàng bạc