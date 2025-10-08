Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp thu LỘC dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, Chính Quan xuất hiện, tuổi Thân có đường công danh xán lạn, rộng mở. Bản mệnh làm việc với tinh thần cầu tiến, thông minh, khéo léo, biết cách giao tiếp nên mọi việc không quá khó khăn. Bạn còn có thể nhận được sự trợ giúp hữu ích từ đồng nghiệp và cấp trên.

Công việc tiến triển ổn định cũng giúp đảm bảo thu nhập cho Thân. Chính Tài khá vượng, bên cạnh khoản lương cố định, bạn còn có thể nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, trợ cấp... Người làm ăn kinh doanh làm ăn túc tắc vẫn có các khoản lợi nhuận đều đặn.

Ngũ hành Mộc Kim tương xung cũng gây ra những tranh cãi giữa các cặp đôi. Thực ra chuyện không có gì lớn cả, chỉ cần bản mệnh và người ấy biết lắng nghe ý kiến đối phương thôi là có thể tránh được những xung đột quá lớn, đe dọa mối quan hệ.

Con giáp tuổi Ngọ

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, nhờ cục diện tử vi Lục Hợp tốt lành, người tuổi Ngọ sẽ nhận được vô số lòng tốt và niềm vui từ các mối quan hệ. Những người xung quanh bạn sẽ đặc biệt thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ. Khả năng thích ứng nhanh chóng với các tình huống bất ngờ sẽ giúp bạn nổi bật.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền tiết kiệm của bạn có thể đang tăng dần, có thể do một khoản thanh toán bất ngờ hoặc khoản hoàn trả. Đừng vội vàng chi tiêu. Hãy chuyển số tiền đó vào một tài khoản riêng để tránh những khoản chi không cần thiết. Nếu bạn có kế hoạch tiết kiệm dài hạn, đây là thời điểm thích hợp để xem xét lại mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch đầu tư để đảm bảo tiền của bạn được an toàn.

Nếu còn độc thân, bạn sẽ là tâm điểm của sự chú ý trong các tình huống xã hội. Đừng từ chối khi có ai đó tiếp cận, hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Với những người đã có đôi lứa, tối nay là một đêm tuyệt vời cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Dù là đi dạo hay xem phim, điều đó sẽ khơi dậy ngọn lửa tình yêu của hai bạn.

Con giáp tuổi Sửu

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, Chính Ấn soi chiếu, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển hanh thông. Bạn mạnh dạn nêu lên quan điểm của bản thân và được mọi người ghi nhận, giúp tập thể tìm ra hướng phát triển mới phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể thoát khỏi khó khăn, đồng thời giúp nhân viên cấp dưới phát huy được thế mạnh của mình.



Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của người độc thân có những tiến triển khá tích cực. Bạn đã mở lòng hơn với mọi người xung quanh chứ không còn khép mình trong thế giới riêng nữa. Bạn có thể tham gia một buổi xem mắt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!