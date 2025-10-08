Cộng đồng mạng cho rằng đây là dấu hiệu bất thường, vì sao phim "Vĩnh dạ tinh hà" được biết đến là một nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày, nên việc cô không có động thái gì trong dịp lễ lớn là điều khó hiểu.

Mới đây, tài khoản Ngu Thư Hân Studio (phòng làm việc) đã đăng bài mừng Tết Trung thu trên Weibo. Nhưng tài khoản cá nhân của nữ diễn viên lại hoàn toàn im lặng.

Hôm 3/9, phòng làm việc công bố lịch trình tháng 10 của Ngu Thư Hân, nhưng nữ diễn viên không có hoạt động công khai nào. Lịch làm việc của cô chỉ là tham gia thu âm và lồng tiếng, cô cũng chưa vào đoàn phim hay tham gia sự kiện chính thức nào khác.

Trước đó, bộ phim “Nhất niệm Giang Nam” do Ngu Thư Hân và Vương An Vũ đóng chính đã hoãn khai máy đột ngột vào giữa tháng 9, mặc dù cộng đồng fan của nữ diễn viên đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động cổ vũ, tiếp ứng cho thần tượng.

Theo truyền thông Trung Quốc, Ngu Thư Hân đối mặt với khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp khi một loạt những ồn ào liên quan đến gia đình cô bùng nổ từ tháng 8. Công ty của bố Ngu Thư Hân vướng nghi vấn có sai phạm trong kinh doanh, trốn thuế…

Bản thân mỹ nhân sinh năm 1995 bị cáo buộc từng bắt nạt đồng nghiệp, bị nhiều người trong ngành “bóc phốt” về thái độ, đối nhân xử thế không tốt. Đặc biệt là vụ việc liên quan đến nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt - người từng tham gia chương trình “Năm nhất: Mùa tốt nghiệp” (2015-2016).

Đứng trước loạt lùm xùm, Ngu Thu Hân chọn cách im lặng. Các tài khoản mạng xã hội liên quan đến nữ diễn viên đã ngừng cập nhật. Trong tháng 9, Weibo của Ngu Thư Hân chỉ chia sẻ lại 6 bài đăng và không có thêm bài đăng gốc nào.

Tuy nhiên, việc Ngu Thư Hân hoàn toàn im lặng trong 2 tháng qua bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng là con dao hai lưỡi.

Người hâm mộ vẫn ủng hộ Ngu Thư Hân, cho rằng cô không cần tự chứng minh vô tội, vì người tố cáo mới là bên phải đưa ra bằng chứng. Fan cũng dẫn chứng việc một số đồng nghiệp từng xác nhận tính cách thân thiện và sự chuyên nghiệp của Ngu Thư Hân.

Ngược lại, những người khác chỉ trích nữ diễn viên cố tình im lặng để né tránh vấn đề, trốn tránh trách nhiệm.

Ngu Thư Hân bước vào làng giải trí từ năm 2015, dần được biết đến qua các bộ phim truyền hình và đặc biệt gây chú ý khi tham gia show thực tế Thanh xuân có bạn 2, trở thành thành viên nhóm nhạc THE9.

Cô ghi dấu ấn với các vai diễn trong Tìm thấy chính mình (2020), Ánh trăng rực rỡ (2021), Thương lan quyết (2022) và Vân chi vũ (2023). Năm 2022, cô được Forbes Trung Quốc vinh danh trong danh sách “30 Under 30” nhờ ảnh hưởng trong lĩnh vực giải trí.

Ngu Thư Hân xuất thân trong gia đình giàu có, cha làm trong ngành khai mỏ, ông nội từng lãnh đạo công ty thép; chính lợi thế này giúp cô thuận lợi vào showbiz. Tuy nhiên, gần đây, nhiều tin đồn không hay về chuyện làm ăn của gia đình xuất hiện, buộc cha cô từng khởi kiện nhiều cá nhân để bảo vệ danh dự.