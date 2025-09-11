Danh tiếng lao dốc, Ngu Thư Hân khiến đồng nghiệp tháo chạy

Sao quốc tế 11/09/2025 13:41

Thời gian gần đây, Ngu Thư Hân liên tục vướng ồn liên quan đến nhân cách và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Thời gian gần đây, Ngu Thư Hân liên tục vướng ồn liên quan đến nhân cách và hoạt động kinh doanh của gia đình. Bố của Ngu Thư Hân bị nghi ngờ có những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong kinh doanh như cho vay nặng lãi, biển thủ công quỹ, liên doanh bất thường với doanh nghiệp nhà nước, trốn thuế…

Bản thân Ngu Thư Hân cũng lao đao vì nữ diễn viên kiêm người mẫu Trương Hạo Nguyệt lên tiếng cáo buộc cô về hành vi bắt nạt trong chương trình “Năm nhất: Mùa tốt nghiệp” (2015-2016), khiến Trương Hạo Nguyệt trầm cảm nặng, chịu nhiều tổn thương về tinh thần và sức khỏe suốt 10 năm qua.

Trước những tin đồn tiêu cực, Ngu Thư Hân đã ủy quyền cho luật sư kiện một số tài khoản mạng có phát ngôn mang tính sỉ nhục, phỉ báng và công kích ác ý, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cũng như công việc của cô.

Tuy nhiên, mỹ nhân “Vĩnh dạ tinh hà” không trực tiếp nhắc đến hay phủ nhận các tin đồn về mình.

Gần đây, bộ phim Nhất niệm Giang Nam do Ngu Thư Hân và Vương An Vũ đóng chính, dự kiến khởi quay vào ngày 11/9 nhưng đã phải ra thông báo tạm hoãn.

Theo đó, một nhân viên quần chúng trong đoàn phim Nhất niệm Giang Nam chia sẻ đã nhận được thông báo nội bộ cho biết không cần tới trường quay. Người hâm mộ của nữ chính Ngu Thư Hân cũng bất ngờ trước thông tin trên. Trước đó, họ đã lên kế hoạch tới phim trường ủng hộ ngôi sao sinh năm 1995.

Thời gian gần đây, Ngu Thư Hân liên tục vướng scandal. Dự án Nhất niệm Giang Nam đã liên tục đổi nam chính từ Trần Triết Viễn sang Thừa Lỗi vì không muốn hợp tác với Ngu Thư Hân và cuối cùng chọn Vương An Vũ. Tuy nhiên, đến ngày 9/9, phía Vương An Vũ thông báo sẽ không tham gia lễ khai máy mà âm thầm vào đoàn phim. Nhưng hiện tại, nhà sản xuất cũng ngừng luôn dự án.

 

Theo Yahoo News, có thông tin Vương An Vũ không muốn tiếp tục đóng Nhất niệm Giang Nam do chịu áp lực từ dư luận và lo ngại bê bối đời tư của Ngu Thư Hân. Cụ thể, Ngu Thư Hân bị nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt, người cùng tham gia Lớp học năm nhất cũng lên tiếng, tố cáo có hành vi bắt nạt, cô lập khiến cô tổn thương tâm lý trong nhiều năm, thậm chí đã từ bỏ giấc mơ nghệ thuật.

Chuỗi biến cố gần đây khiến lượng người theo dõi trên mạng xã hội của Ngu Thư Hân sụt hơn 720.000 chỉ trong một tuần, đồng thời nhiều hợp tác thương hiệu phải tạm hoãn. Tưởng rằng nữ diễn viên sẽ tạm thời im lặng, chờ sóng gió qua đi, thậm chí còn có tin đồn cô có thể bị cấm sóng nếu những tranh cãi là sự thật. Nhưng vừa qua Ngu Thư Hân đã bay sang Thái Lan để ghi hình một chương trình truyền hình thực tế.

