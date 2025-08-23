Ngu Thư Hân bị tố 'đẹp người xấu nết': Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì

Triệu Lộ Tư trong một lần livestream gần đây đã từng bóng gió nhắc đến Ngu Thư Hân, càng làm dấy lên nghi ngờ cả hai bằng mặt không bằng lòng: "Có rất nhiều người ghét cô ta đó, nhưng lại giả bộ như là do tôi và fan tôi làm việc này".

Trong khi ồn ào giữa Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân còn chưa lắng xuống, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt lại bất ngờ có động thái gây chú ý. Cô đăng ảnh chữ ký mà Triệu Lộ Tư tặng cho em gái, kèm lời cảm ơn, đồng thời bấm "thích" bình luận nhắc đến biệt danh "ma nhện". Đây là biệt danh vốn gắn liền với lời nhận xét khiếm nhã của Ngu Thư Hân dành cho cô từ năm 2016.

Trương Hạo Nguyệt chia sẻ chuyện cô từng xin chữ ký của Triệu Lộ Tư. Sau đó phía bên dưới bài đăng, các fan của Ngu Thư Hân bất ngờ tràn vào rồi xin lỗi thay thần tượng vì năm xưa khi cả hai cùng tham gia chương trình "Lớp Một - Mùa Đại Học", Ngu Thư Hân từng có lời lẽ công kích Trương Hạo Nguyệt.

Cụ thể, lúc đó Ngu Thư Hân nói Trương Hạo Nguyệt trông như yêu nhền nhện từ động bàn tơ bước ra. Fan của cô nàng cho rằng khi đó, Ngu Thư Hân mới vào nghề lại phải chịu nhiều áp lực nên mới lỡ lời nhưng thực ra không hề có ác ý. Dẫu vậy, Trương Hạo Nguyệt lại nói rằng lời xin lỗi thế này thậm chí còn xúc phạm cô nhiều hơn. Vì vậy, cô nàng phải nhận rất nhiều báo cáo xấu.

Không chỉ vậy, Ngu Thư Hân còn bị cho là từng giật tóc Trương Hạo Nguyệt. Theo đó, một cư dân mạng hỏi rằng chuyện Ngu Thư Hân tác động vật lý với Trương Hạo Nguyệt có phải thật không, và bình luận này được Trương Hạo Nguyệt thả tim - hành động được netizen coi là lời xác nhận từ phía cô nàng.

Cộng đồng mạng lập tức nhắc lại ồn ào cách đây 9 năm, Ngu Thư Hân từng buông lời nhận xét Trương Hạo Nguyệt: "Trông như ma nhện bò ra từ hang động". Phát ngôn này trở thành bóng đen, khiến Trương Hạo Nguyệt suốt nhiều năm bị gọi bằng biệt danh miệt thị, dẫn đến trầm cảm và khủng hoảng tâm lý.

Lần này, việc công khai nhắc lại quá khứ liên quan đến Ngu Thư Hân mà còn cố tình gắn với sự ấm áp của Triệu Lộ Tư, khiến hai cái tên này một lần nữa đối lập. Cộng đồng mạng ngay sau đó lập tức cảm thấy hoài nghi: "Phải chăng hành động này là ngầm cho thấy Trương Hạo Nguyệt đang đứng về phía Triệu Lộ Tư trong những ồn ào phát ngôn gần đây?".

Nhiều ý kiến cho rằng, Trương Hạo Nguyệt chỉ muốn giải tỏa nỗi ấm ức 9 năm qua. Tuy nhiên, cũng có quan điểm nhận định rằng, việc cô chọn lúc ồn ào Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư đang nóng để lên tiếng không hề đơn giản, mà vô tình hoặc cố ý biến mình thành nhân tố "đổ thêm dầu vào lửa".