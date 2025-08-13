Triệu Lộ Tư chia sẻ một cách am hiểu trong buổi livestream: "Cái này tôi biết, bởi trước đây có một nghệ sĩ…". Sau câu đó, cô dừng lại mà không trực tiếp chỉ đích danh đối tượng. Câu nói tuy ngắn nhưng đã đủ để khiến khán giả tò mò và lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Trong buổi livestream luyện thi lái xe môn Lý thuyết B mới đây, Triệu Lộ Tư bỗng nhắc đến việc một nghệ sĩ từng vi phạm luật "lùi xe trên cao tốc", dường như nhằm ám chỉ một hành động từng gây chú ý của một ngôi sao khác và đội ngũ quản lý.

Các blogger cứ Trung đồng loạt đăng bài cho rằng người mà Triệu Lộ Tư nói bóng gió là Ngu Thư Hân. Vì vào năm 2024, Ngu Thư Hân từng vướng ồn ào khi một chiếc xe chở cô đã lùi trái phép vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc vì bị fan cuồng bám đuôi phía sau. Xe chở fan cuồng cũng bắt chước lùi theo và bị cảnh sát giao thông phạt.

Fan Ngu Thư Hân rất phẫn nộ, chỉ trích Triệu Lộ Tư là “trà xanh” (chỉ những người tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thực chất rất thủ đoạn, mưu mô) vì đã cố tình ám chỉ thần tượng của họ. Fan cũng giải thích rằng, người vi phạm lùi xe trên cao tốc là tài xế, không phải Ngu Thư Hân, nhưng Triệu Lộ Tư lại nói thẳng là “một nghệ sĩ”.

Đáp lại, fan của Triệu Lộ Tư phản biện rằng nữ diễn viên không nhắc tên người vi phạm, người hâm mộ Ngu Thư Hân tự nhận là cô rồi tranh cãi trên mạng.

Đây không phải lần đầu người hâm mộ của 2 nữ diễn viên thế hệ 95 đối đầu trên mạng xã hội. Năm ngoái, 2 bộ phim truyền hình “Rèm ngọc châu sa” do Triệu Lộ Tư đóng chính và “Vĩnh dạ tinh hà” do Ngu Thư Hân đóng chính lên sóng cùng thời điểm, từng khiến fan 2 bên liên tục so kè, tranh cãi về thành tích.

Song, lần này, nhiều cư dân mạng cho rằng, phát ngôn nói bóng gió nghệ sĩ khác của Triệu Lộ Tư là hành vi “xấu tính”. Ngu Thư Hân bất ngờ bị các blogger trực tiếp chỉ tên nên người hâm mộ của cô tức giận là điều dễ hiểu.

Mặt khác, Triệu Lộ Tư là ngôi sao nổi tiếng, những gì cô chia sẻ luôn là chủ đề “nóng” được đem ra bàn luận. Vậy nên, nữ diễn viên bị nghi ngờ cố tình mỉa mai đồng nghiệp chứ không phải hành động vô ý.