Giữa lùm xùm với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư lần đầu phản hồi tin đồn 'không ai mời đóng phim'

Trong buổi livestream tối 6/8 vừa qua, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư nhẹ nhàng đáp trả tin đồn "hết thời, không còn phim để quay" với câu nói: "Sau khi bị bệnh, tôi vẫn nhận được vài kịch bản, nhưng toàn là những thứ tôi chưa muốn làm". Cô nhấn mạnh bản thân không thiếu cơ hội mà là đang lựa chọn kỹ càng, không vội vàng quay lại khi chưa sẵn sàng.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư cũng thẳng thắn nhấn mạnh việc phải biết trân trọng năng lượng của bản thân, tránh sa vào vòng xoáy công việc tiêu hao tinh thần: "Nếu quay phim khi đang mệt mỏi hay bệnh tật, kết quả không tốt thì cuối cùng cũng là tôi bị chỉ trích thôi". Cô khẳng định bản thân đang ưu tiên bảo vệ năng lượng cá nhân, không nhận vai vì áp lực hay để "lấy số". Quan điểm nghỉ ngơi đúng lúc để tái tạo sức sáng tạo của cô nhận được nhiều sự đồng tình.

Trước đó, trong những bài đăng của mình, Triệu Lộ Tư tố cáo việc công ty kìm kẹp, đối xử lạnh nhạt, thiếu quan tâm, đưa ra những điều khoản bất công khi cô ký hợp đồng quản lý. Khi nữ diễn gặp biến cố về sức khoẻ, công ty Ngân Hà Khốc Ngu một mặt hứa sẽ chịu trách nhiệm, mặt khác lại rút tiền từ studio riêng của Triệu Lộ Tư, đồng thời không trả lại quyền kiểm soát hoạt động của studio cho nữ diễn viên. Hành động này nhằm tước đi quyền được lên tiếng của Triệu Lộ Tư, ép cô vào khuôn khổ. Chính loạt hành động này khiến Triệu Lộ Tư rơi vào trầm cảm và bộc phát bệnh vào tháng 12/2024. Sau đó, cô phải nghỉ ngơi, nhưng công ty quản lý lại không thay mặt nữ diễn viên kiểm soát dư luận, bàn bạc phương hướng giải quyết, khiến danh tiếng của Triệu Lộ Tư bị huỷ hoại. Lời tố cáo của Triệu Lộ Tư thực tế đã vạch trần những quy tắc bất thành văn của toàn bộ ngành giải trí trước công chúng. Đồng thời, tạo ra các cuộc thảo luận về quyền hạn của các nghệ sĩ và những bản hợp đồng nô lệ với tỷ lệ ăn chia lên tới 70-80%. Bên cạnh đó, do công ty nắm giữ thế chủ động về hợp đồng quản lý, Triệu Lộ Tư khó lòng thắng kiện, có thể còn bị Ngân Hà Khốc Ngu đóng băng hoạt động nghệ thuật. Tương lai của nữ diễn viên gặp rất nhiều nguy cơ. Do đó, mọi người cần bắt đầu chú ý đến việc bảo vệ quyền của nghệ sĩ khi ký hợp đồng và kêu gọi sự chuẩn hóa và minh bạch trong ngành. Sự thay đổi này không chỉ hỗ trợ cho cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ ngành giải trí.

