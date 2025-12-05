Tại khoa cấp cứu hồi sức, 2 trường hợp người bệnh tỉnh táo, nhưng cần theo dõi sát, sau khi rà soát các chấn thương, tình trạng ổn định, đã được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1 để theo dõi tiếp (gồm nữ 18 tuổi và nữ 21 tuổi).

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 5/12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 (TP.HCM) cho biết sáng cùng ngày, đơn vị đã điều 3 xe cứu thương, trong đó có 2 xe của đơn vị và 1 xe của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) đến hiện trường vụ cháy trên đường Trần Hưng Đạo.

Hiện vụ việc đã được báo cáo đến Sở Y tế TP.HCM.

Còn 4 trường hợp còn lại, mặc dù đã được ê-kíp cấp cứu hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhi đồng 2 tích cực cấp cứu hồi sức, kích hoạt Ecmo, tuy nhiên do tình trạng quá nặng (ngưng tim trước nhập viện) nên cả 4 trường hợp được xác định đã tử vong gồm hai bệnh nhân nữ (40 tuổi và 35 tuổi) và hai trẻ em (nam 2 tuổi và nữ 7 tuổi).

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, nơi tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân trong vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Trong sáng 5/12, theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, xác nhận vụ cháy có 5 người mắc kẹt và được lực lượng cảnh sát chữa cháy triển khai xe thang đưa ra ngoài, có 4 người chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đại diện UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết địa phương vẫn đang phối hợp cùng công an, các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Các nạn nhân trong vụ cháy đã được đưa đi bệnh viện để điều trị, phường chưa có thông tin cụ thể về tình hình sức khỏe hiện tại. Lãnh đạo phường đang có mặt trực tiếp tại hiện trường để phối hợp cùng các đơn vị.

Cảnh sát dùng xe thang đưa những người mắc kẹt trong vụ cháy ra ngoài - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trước đó, khoảng 4h sáng 5/12, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng 1 của quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM (quận 1 cũ). Nhiều người đi đường cùng người dân xung quanh chạy đến tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Đồng thời gọi lực lượng chức năng. Nhận tin báo, cán bộ địa phương cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM (khu vực 1) điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy.

Trinh sát đám cháy nhận thấy có người mắc kẹt nên báo cáo giương xe thang lên cứu 5 người (có trẻ em và phụ nữ) mắc kẹt bên trong, đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, ngạt khói.

Xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường đưa các nạn nhân ngạt khói đi cấp cứu. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.