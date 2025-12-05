Vượt cả nghìn km tìm bạn gái quen qua mạng, thanh niên bị lạc, hết tiền phải nhịn đói 2 ngày

Từ tỉnh Tuyên Quang, nam thanh niên 18 tuổi lái xe máy vào phía Nam để gặp 'bạn gái online' dẫn đến bị lạc, nhịn đói 2 ngày.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/12, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đã giúp đỡ, hỗ trợ L.A.H. (SN 2007, trú tại tỉnh Tuyên Quang) trở về nhà sau khi bị lạc đường.

Theo thông tin ban đầu, H. quen một cô gái qua mạng xã hội và nhận lời mời vào các tỉnh phía Nam để gặp mặt. Quá trình di chuyển, H. hết sạch tiền, không còn phương tiện liên lạc và phải nhịn đói 2 ngày.

Khi đi lang thang tại phường Nam Đông Hà, H. được công an khu vực phát hiện trong tình trạng mệt mỏi, có dấu hiệu bất thường. Lực lượng công an đã đưa H. về trụ sở, cho ăn uống, trấn an tinh thần, hỗ trợ chi phí, phương tiện để nam thanh niên này liên hệ gia đình và trở về nhà.

Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ ăn uống, chi phí, phương tiện giúp thanh niên tìm bạn gái quen qua mạng trở về nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, người nhà cho biết H. rời nhà nhiều ngày nhưng không liên lạc được, gia đình vô cùng lo lắng.

Người thân của H. cũng gửi lời cảm ơn Công an phường Nam Đông Hà vì đã giúp đỡ kịp thời.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần cảnh giác với các mối quan hệ chóng vánh trên mạng xã hội, bởi có thể tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động trái pháp luật

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuot-ca-nghin-km-tim-ban-gai-quen-qua-mang-thanh-nien-bi-lac-het-tien-phai-nhin-oi-2-ngay-747987.html