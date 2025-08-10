Vì sao nói Triệu Lộ Tư mang lại nguồn tiếp cận lớn cho nhiều doanh nghiệp?

Một trường hợp gây xúc động là buổi livestream của một sinh viên đại học tranh thủ kỳ nghỉ hè để phụ bố mẹ bán nấm ở Giang Tây. Nhiều khán giả ghé vào phòng livestream của cô bé, tò mò hỏi đây có phải loại nấm Lộ Tư giới thiệu không. Dù không phải, cô vẫn kiên nhẫn giải thích, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Lộ Tư: "Nếu không có chị Lộ Tư, em sẽ không được ai nhìn thấy cả. Em thật sự rất khó để có cơ hội như hôm nay". Chỉ một lần nhắc tên, nữ diễn viên đã vô tình trao cơ hội kinh doanh cho một gia đình nông dân, giúp sản phẩm của họ được biết đến rộng rãi.

Trong một buổi livestream gần đây, Triệu Lộ Tư hào hứng chia sẻ với khán giả: "Mình không tin các bạn có thể mua hết cả cái này (nấm báo mưa). Mình đã chuẩn bị nhiều như thế này rồi mà, chắc chắn là không thể hết được đâu." Không ngờ, chỉ câu nói bông đùa ấy lại mở ra một làn sóng tìm kiếm sản phẩm nấm báo mưa trên các nền tảng thương mại điện tử. Người hâm mộ đổ xô tìm mua, không chỉ sản phẩm mà Lộ Tư nhắc tới, mà cả những loại nấm khác được bán bởi các nhà nông ở khắp nơi.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp sản phẩm được chú ý, sức ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư còn khơi gợi tinh thần nỗ lực nơi những người bán hàng. Một khán giả chia sẻ rằng, giữa đêm khuya, khi mở Tiểu Hồng Thư, anh bắt gặp một chàng trai vẫn đang miệt mài livestream bán nấm - sản phẩm hưởng lợi từ hiệu ứng mà Lộ Tư mang lại.

Anh chỉ ngủ được hai tiếng, rồi thay phiên cùng anh trai để phát sóng liên tục, tranh thủ từng phút giây của dòng lưu lượng truy cập. Trong đôi mắt chàng trai, sự chân thành và quyết tâm hiện rõ, khiến người xem cảm động và muốn đóng góp một phần nhỏ để ủng hộ.

Hiệu ứng "Triệu Lộ Tư" không chỉ giới hạn ở nông sản. Trong một buổi livestream khác, khán giả phát hiện mẫu ốp điện thoại mà nữ diễn viên đang dùng. Ngay lập tức, cửa hàng bán mẫu ốp này nhận được lượng đơn hàng khổng lồ, đến mức phải tạm dừng gửi hàng vì không đủ bao bì đóng gói. Chủ cửa hàng phải xin lỗi khách và điều phối lại nguồn hàng để kịp giao cho mọi người.

Triệu Lộ Tư bước vào làng giải trí với vẻ ngoài trong sáng, ngọt ngào. Tuy chưa từng được đánh giá cao về chiều sâu diễn xuất nhưng lại luôn nằm trong top nghệ sĩ nổi bật nhất nhì thế hệ mới.

Cô được biết đến qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Trường ca hành, Tinh hán xán lạn, Thần ẩn… và đặc biệt gây ấn tượng mạnh với khán giả trẻ nhờ hình ảnh tươi sáng, gần gũi và độ phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội. Với hơn 30 triệu người theo dõi trên Weibo và hơn 20 triệu follower trên Douyin, Triệu Lộ Tư sở hữu lượng fan trung thành khổng lồ, tạo ra lượng tương tác mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể đạt được.

Chính điều này khiến các thương hiệu sẵn sàng chi mạnh tay cho cô bởi cái mà họ nhận lại không chỉ là 1 phút xuất hiện, mà là sức lan tỏa đến hàng triệu người tiêu dùng trẻ. Đã có trường hợp, chỉ sau một video đăng tải, sản phẩm do cô quảng bá lập tức "cháy hàng". Khả năng "chốt đơn" ấy, với các nhãn hàng mà nói, là một khoản đầu tư sinh lời rõ ràng, chứ không hề là cuộc chơi mạo hiểm.