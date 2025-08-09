Dù không đóng phim, tên Triệu Lộ Tư vẫn lên xu hướng tìm kiếm mỗi ngày nhờ điều này

Sau thời gian dài im ắng, mới đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ đăng tải loạt bài viết tố cáo công ty cũ chèn ép, chia lợi nhuận thiếu công bằng... Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn liên tục phát sóng trực tiếp trên nền tảng Tiểu Hồng Thư.

Triệu Lộ Tư chia sẻ từ kinh nghiệm trang điểm, phối đồ, đến chuyện đầu tư làm ăn, chuyện bệnh tình của bố... Thậm chí, cộng đồng mạng phát hiện nữ diễn viên đã có dấu hiệu khản giọng vì nói quá nhiều.

Dù nhận về ý kiến trái chiều, đây là hành động khá thông minh của mỹ nhân 9x để duy trì sự nổi tiếng. Khi chưa thể giải quyết hợp đồng với công ty quản lý, không thể quay phim, chương trình giải trí bị ngừng phát sóng, cái tên Triệu Lộ Tư vẫn lên xu hướng tìm kiếm mỗi ngày nhờ các phát ngôn và tiết lộ gây sốc.

Những món đồ nữ diễn viên sử dụng trong buổi phát sóng trực tiếp đều nhanh chóng cháy hàng. Cửa hàng mì, bánh bao, bột củ sắn dây Tứ Xuyên... mà cô giới thiệu cũng bùng nổ doanh số.

Dù vô tình hay cố ý, điều này thể hiện khả năng quảng cáo và sức ảnh hưởng lớn của mỹ nhân 9x. Nếu không làm diễn viên, Triệu Lộ Tư vẫn là "con cưng" của các nhãn hàng vì có thể đem về doanh thu khổng lồ.

Chỉ trong 3 ngày, tài khoản Tiểu Hồng Thư của nữ diễn viên đã tăng 1,7 triệu lượt, chính thức cán mốc 21,6 triệu người theo dõi. Đây là điều hiếm nghệ sĩ nào làm được, dù có phim đang lên sóng.

Triệu Lộ Tư đã trả lời về vấn đề này. Cô nói rằng bản thân vẫn nhận được kịch bản mới nhưng cô từ chối tham gia các dự án, vì cảm thấy tình trạng sức khỏe chưa đảm bảo và chưa có vai diễn thực sự phù hợp.

“Sau khi tôi bị bệnh, thực ra tôi vẫn nhận được khá nhiều kịch bản tìm đến. Không phải là không có phim dành cho tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng, với tình trạng hiện tại, tôi sẽ không thể quay phim tốt. Cuối cùng, người bị chỉ trích sẽ là tôi. Vậy nên ngay lúc này, nếu không có kịch bản nào phù hợp hoặc tôi thực sự thích, tôi nghĩ không đóng phim cũng không sao”, nữ diễn viên chia sẻ.

Triệu Lộ Tư nói thêm: “Mọi người hỏi tôi có tiếp tục quay phim không. Về chuyện này, cứ chờ xem kết quả thế nào đã. Nếu vẫn quay được thì tất nhiên tôi sẽ quay. Còn không thì tùy. Tôi không thể nói chắc được”.