Ngu Thư Hân 'đắc tội' nửa giới giải trí, nghi vấn sắp theo chân Triệu Lộ Tư

Sau khi bất ngờ bị Triệu Lộ Tư nhắc tên trong một buổi livestream gần đây, cái tên Ngu Thư Hân ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Sự việc tưởng chừng chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại mở màn cho loạt tranh cãi mới, khi cư dân mạng liên tục đào lại những hành động, phát ngôn và cả thái độ trong quá khứ của nữ diễn viên.

Những ngày qua, Ngu Thư Hân liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng khi bị các đồng nghiệp lên tiếng tố cáo về tính cách thích bắt nạt, cậy quyền cậy thế và hành xử kém duyên của mình.

 

Ngày 25/8, nam diễn viên Triệu Chí Vỹ livestream chia sẻ anh bị gắn mác tra nam suốt 9 năm vì Ngu Thư Hân. Danh tiếng tụt dốc khiến con đường sự nghiệp của Triệu Chí Vỹ gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, trong show giải trí Lớp học năm nhất: Mùa tốt nghiệp (2015-2016), Triệu Chí Vỹ và Ngu Thư Hân được sắp xếp đóng cặp với nhau và đóng cảnh tỏ tình. Tuy nhiên, theo nam diễn viên các cặp đôi khác cũng có cảnh tương tự nhưng bị cắt hết, chỉ có cặp của anh và Ngu Thư Hân bị giữ lại, sau đó làm nảy sinh tin đồn cả hai hẹn hò nhau. Thậm chí còn có thông tin Ngu Thư Hân giúp Triệu Chí Vỹ được ký hợp đồng với công ty quản lý Hoa Sách.

Ngu Thư Hân 'đắc tội' nửa giới giải trí, nghi vấn sắp theo chân Triệu Lộ Tư - Ảnh 1

Không lâu sau khi chương trình kết thúc, Ngu Thư Hân có bài viết vào ngày Valentine ám chỉ đang cô đơn và đính kèm tên của người quản lý: "Valentine vui vẻ. Dù sao thì mình cũng chẳng có ai để đón cùng, còn bạn thì sao? @Summer Trang Trình Phương". Sau đó, lại có thông tin người quản lý và Triệu Chí Vỹ hẹn hò, nam diễn viên ngoại tình, phản bội Ngu Thư Hân.

Nhiều năm qua, Triệu Chí Vỹ đều lên tiếng đính chính anh và Ngu Thư Hân không hề có quan hệ tình ái nên không có việc ngoại tình. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn bị người hâm mộ của Ngu Thư Hân chỉ trích, danh tiếng bị ảnh hưởng. "Không yêu đương, không ngoại tình, không dựa dẫm ai, chỉ dựa vào chính mình, chỉ muốn chứng minh bản thân trong sạch, không muốn đeo bám theo bất cứ ai. Người làm, trời nhìn, lương tâm không thẹn, xin hãy buông tha!", Triệu Chí Vỹ liên tục phủ nhận dựa dẫm vào Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân 'đắc tội' nửa giới giải trí, nghi vấn sắp theo chân Triệu Lộ Tư - Ảnh 2

Không chỉ gây hiểu nhầm cho Triệu Chí Vỹ, Ngu Thư Hân còn khiến nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt tổn thương tới mức từ bỏ giới giải trí. Cũng trong show Lớp học năm nhất, Ngu Thư Hân và Trương Hạo Nguyệt là đối thủ, ngôi sao Thương lan quyết miêu tả bạn diễn là: "Giống như yêu nhền nhện bước ra từ động bàn tơ".

Trương Hạo Nguyệt đã lên tiếng tố cáo Ngu Thư Hân bắt nạt, cố ý cô lập cô trong show. Trương Hạo Nguyệt chia sẻ sự việc khiến cô bị tổn thương, phải đi điều trị tâm lý trong nhiều năm. Hiện tại, Trương Hạo Nguyệt cũng đã rời khỏi giới giải trí.

Trong quá trình quảng bá phim, Ngu Thư Hân cũng ép các bạn diễn phải chiều theo ý mình, nam diễn viên Lâm Nhất, Đinh Vũ Hề từng chịu không ít phiền toái từ trò đùa của Ngu Thư Hân.

Một ngôi sao khác, sau khi hợp tác với Ngu Thư Hân đã "trở mặt thành thù" là Vương Hạc Đệ. Cả hai đóng cặp trong phim Thương lan quyết , nhưng hiện tại khi tìm kiếm tên của Vương Hạc Đệ trong phần giới thiệu phim đã không còn, giống như phim không có nam chính.

Ngày 12/6, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Hoàng Cảnh Du đang gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội Weibo.

HOT: Hoàng Cảnh Du hẹn hò với Ngu Thư Hân, sau khi yêu đương với Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nhân giấu mặt tại Phú Quốc.

Ngày 12/6, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Hoàng Cảnh Du đang gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội Weibo.

