Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư còn từng bị tố lợi dụng fandom để công kích truyền thông và tạo lợi ích cho bản thân, đồng thời gây chia rẽ nội bộ. Thậm chí, có blogger khẳng định những tác phẩm của Triệu Lộ Tư sẽ có nguy cơ bị gỡ bỏ trên các nền tảng. Tin thật hay giả thì chưa rõ nhưng nhìn vào tình thế hiện tại, khả năng Triệu Lộ Tư "ngã ngựa" là hoàn toàn có cơ sở.

Kể từ sau buổi livestream ngày 19/8, Triệu Lộ Tư gần như biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, thậm chí còn đóng tài khoản Weibo cá nhân. Trước những ồn ào tranh chấp với công ty quản lý, tin tức "giả hỗ trợ nông nghiệp" cùng loạt phát ngôn gây tranh cãi, nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn chọn cách im lặng tuyệt đối càng khiến dân mạng nghi ngờ cô đang bị "đóng băng" hoạt động.

Vốn dĩ từ đầu năm đã có lời đồn Triệu Lộ Tư bị "phong sát ngầm". Dù chưa có văn bản chính thức nhưng chuỗi hành động thiếu kiểm soát, từ việc tố công ty chèn ép, lấy bệnh lý làm công cụ kể khổ cho đến cách ứng xử thiếu tinh tế trong hoạt động thiện nguyện đã khiến cô đánh mất thiện cảm nghiêm trọng.

Vụ "giả hỗ trợ nông nghiệp" hồi tháng 8 vừa rồi được coi là giọt nước tràn ly, gần như đóng lại con đường lấy lại danh tiếng của Triệu Lộ Tư.

Nếu Triệu Lộ Tư bị cư dân mạng mỉa mai "tự hủy tiền đồ" vì lời nói và hành động thiếu suy nghĩ thì tình thế của Ngu Thư Hân lại phức tạp hơn.

Người đẹp Thương Lan Quyết vốn gắn liền với hình tượng tiểu thư nhà giàu đáng yêu nhưng thời gian gần đây khi các blogger bắt đầu đào sâu hơn vào gia thế thì mối quan hệ rắc rối cùng những việc làm ăn được cho là không chính đáng của gia đình Ngu Thư Hân bị khui ra. Mặc dù gia đình Ngu Thư Hân vẫn chưa đến mức bị điều tra nhưng những "vết nứt" trong hình tượng đẹp đẽ mà cô xây dựng suốt nhiều năm qua đã xuất hiện.

Chỉ trong vài ngày, Ngu Thư Hân mất hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Các bạn diễn lần lượt "bóng gió" chê bai nữ diễn viên 9x trong khi tin tức tiêu cực liên tục phủ sóng trên các mặt báo.

Hình tượng hoàn hảo được yêu mến bấy lâu giờ đây bị lung lay dữ dội khiến sự nghiệp của Ngu Thư Hân bị ảnh hưởng nặng nề. Trang Sohu cho biết, ngay cả khi Ngu Thư Hân không bị phong sát thì tương lai của cô trong làng giải trí cũng chẳng còn êm đềm nữa.

Dù tin phong sát chưa được xác thực nhưng rõ ràng cả Triệu Lộ Tư lẫn Ngu Thư Hân đều rơi vào tình thế bất lợi. Một người vì tính cách bốc đồng, không biết kiểm soát phát ngôn còn người kia lại vướng rắc rối gia thế khó gỡ bỏ. Cả hai từng được tung hô là những mỹ nhân top đầu của thế hệ tiểu hoa sau 95 nhưng hiện tại, con đường sự nghiệp của họ đã không còn thuận lợi như trước.