'Con trai trùm giải trí Hong Kong' Hướng Tả đối diện nhiều áp lực vì bố mẹ

Hướng Tả mới đây gây chú ý khi xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ. Tại đây, nam diễn viên có những chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp và gia đình.

Trong chương trình, Hướng Tả nhắc về danh tiếng và hào quang của cha mẹ, cho rằng đó là thứ khiến anh cảm thấy áp lực trong hành trình trưởng thành, định vị bản thân.

Diễn viên cho biết cha mẹ đều là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới showbiz Hong Kong, trong khi bản thân lại không có thành tựu. Hướng Tả hài hước tự gọi mình là "đứa con trai không nên người".

"Thật ra tôi thành ra thế này thì đừng trách tôi. Chính gia đình của tôi có vấn đề... Điểm xuất phát của gia đình quá cao, để lại cho tôi chỉ còn con đường đi xuống. Tôi đi quá thuận lợi rồi", diễn viên nói.

Việc Hướng Tả đối diện với những lời công kích, chế giễu với thái độ lạc quan, hài hước khiến khán giả trường quay bật cười. Những chia sẻ của con trai trùm giải trí Hong Kong sau đó lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận.

Trước đó, Hướng Hoa Cường (cha của Hướng Tả) cũng từng tự giễu rằng, lăn lộn trong giới phim ảnh nhiều năm, người duy nhất ông "lăng xê" không thành công lại chính là con trai ruột. Thậm chí, Hướng Hoa Cường còn thẳng thắn gọi việc đầu tư cho Hướng Tả là "thất bại lớn nhất". Những phát ngôn này của ông đến nay vẫn khiến dân mạng tranh luận.

Hướng Tả hiện 41 tuổi, được biết đến là con trai của Hướng Hoa Cường và Hướng Thái. Cha của anh là ông trùm điện ảnh - truyền hình Hong Kong, trong khi mẹ là nhà sản xuất kỳ cựu. Cả hai đều có quyền lực, sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí.

Sự nghiệp diễn xuất của Hướng Tả được cha mẹ nâng đỡ, nhiều người cho rằng diễn viên "sinh ra đã ngậm thìa vàng". Nhưng dù có bệ phóng vững chắc, anh tham gia nhiều dự án lớn nhỏ mà vẫn không thành công, suốt một thời gian dài bị dân mạng chê cười.

