Rò rỉ hình ảnh 'sao võ thuật' Hướng Tả tổ chức tiệc cùng nhiều phụ nữ trong quán bar

Sao quốc tế 17/05/2023 10:45

Mới đây, mạng xã hội lan truyền video Hướng Tả xuất hiện tại một quán bar, đồng thời vây quanh sao võ thuật là 5 cô gái.

QQ đưa tin vào ngày 16/5, mạng xã hội lan truyền video Hướng Tả xuất hiện tại một quán bar. Nam diễn viên mặc trang phục đơn giản, vui vẻ uống rượu, tiệc tùng cùng bạn bè. Vây quanh sao võ thuật là 5 cô gái. Đây là bữa tiệc rượu do Hướng Tả và bạn bè tổ chức. Họ thuê hẳn một phòng riêng biệt để cùng nhau vui chơi. Nhiều cô gái được Hướng Tả và nhóm bạn của mình mời tới tham dự để góp vui. Người đưa tin không tiết lộ thời gian diễn ra bữa tiệc.

 

Hiện, sự việc trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Khán giả chỉ trích nam diễn viên không giữ hình tượng người nổi tiếng cũng như chừng mực đối với đàn ông đã có gia đình. Nhiều người tỏ ra thương cảm cho nữ diễn viên Quách Bích Đình khi cưới phải người chồng có tính ăn chơi, trăng hoa.

Rò rỉ hình ảnh 'sao võ thuật' Hướng Tả tổ chức tiệc cùng nhiều phụ nữ trong quán bar - Ảnh 1

Trước đó, vào tháng 7/2022, danh tiếng của con trai ông trùm Hướng Hoa Cường lao dốc không phanh khi lộ hình ảnh ngoại tình. Anh đưa một cô gái về nhà riêng của mình ở Bắc Kinh vào thời điểm bà xã mới sinh con thứ 2, đang ở cữ bên nhà ngoại tại Đài Loan. Thậm chí, nam diễn viên còn bị lộ tin nhắn gạ gẫm người mẫu Tiểu Hồ Tịnh. Đối mặt với sóng gió, Hướng Tả giữ im lặng để cho mẹ là bà Trần Lam giải quyết lùm xùm đời tư.

Trước tin đồn ngoại tình khiến dư luận bàn tán xôn xao, phía Hướng Tả nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Đại diện của sao phim Huyết chiến cho biết người đẹp đi cùng nam diễn viên thực ra là một người chị thân thiết, cô thường giúp đỡ Hướng Tả trong việc thảo luận một số vụ hợp tác kinh doanh. Lần này cả hai gặp nhau để bàn bạc về một hạng mục phim điện ảnh mới của nghệ sĩ họ Hướng.

Rò rỉ hình ảnh 'sao võ thuật' Hướng Tả tổ chức tiệc cùng nhiều phụ nữ trong quán bar - Ảnh 2Rò rỉ hình ảnh 'sao võ thuật' Hướng Tả tổ chức tiệc cùng nhiều phụ nữ trong quán bar - Ảnh 3

Hướng Tả sinh năm 1984, là con trai ông trùm giới giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường và bà Trần Lam. Hướng Tả được cha tạo điều kiện theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên võ thuật, song sự nghiệp không nhiều khởi sắc. Anh từng tham gia các phim Thần bài Macau 3, Phong Thần Bảng, Huyết Chiến, Đấu danh trạng, Hoắc Nguyên Giáp.

Tháng 972019, Hướng Tả kết hôn với người mẫu - diễn viên Quách Bích Đình. Cặp đôi đón con gái đầu lòng hồi 2020 và có thêm nhóc tì thứ hai cách đây ít lâu. Hiện người đẹp 8X đang tĩnh dưỡng sau sinh tại quê nhà Đài Loan trong khi ông xã bận rộn công việc ở đại lục. Trước khi vướng nghi vấn ngoại tình, Hướng Tả được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp, con xinh, anh nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình lên mạng xã hội.

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