Vừa tung trailer phim mới, Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát được khen đẹp đôi vì điều này

Sao quốc tế 16/05/2023 16:05

Ngay từ khi công bố nam nữ chính là Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát, Bộ phim "Tuyết Ưng Lĩnh Chủ" đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Mới đây, phía nhà sản xuất bộ phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa Khải Cổ Lực Na Trát đóng chính đã tung poster và trailer mới của phim.

Trong hình ảnh mới, Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhận được vô số lời khen ngợi vì visual cực phẩm của mình. Nếu chàng mỹ nam Diên Hi Công Lược gây sốt với vẻ ngoài mạnh mẽ, ngập tràn bá khí thì nàng hoa tuyết Tân Cương lại xinh đẹp như tiên nữ.

Vừa tung trailer phim mới, Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát được khen đẹp đôi vì điều này - Ảnh 1Vừa tung trailer phim mới, Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát được khen đẹp đôi vì điều này - Ảnh 2

 

Bên cạnh đó, diễm xuất của Hứa Khải cũng nhận được nhiều sự khen ngợi. Những phân cảnh đánh nhau hay diễn xuất bằng ánh mắt của chàng mỹ nam 9x được cho là tiến bộ hơn hẳn thời đóng Thiên Cố Quyết Trần. Trong khi đó, Cổ Lực Na Trát vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất của mình qua đoạn trailer mới của Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Song, với lợi thế ngoại hình đẹp, Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát vẫn được nhiều khán giả chọn là couple tiên hiệp đẹp nhất loạt phim sắp lên sóng. Cặp đôi hứa hẹn sẽ đem đến những thước phim mãn nhãn khi Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chiếu.

Vừa tung trailer phim mới, Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát được khen đẹp đôi vì điều này - Ảnh 3Vừa tung trailer phim mới, Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát được khen đẹp đôi vì điều này - Ảnh 4

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Tác phẩm này đã được Tencent đầu tư sản xuất bản hoạt hình 3D. Nội dung của Tuyết Ưng Lĩnh Chủ kể về chàng trai trẻ tên Tuyết Ưng, thời kỳ năm 9619 theo lịch Long Sơn, tại trấn Nghi Thủy, quận Thanh Hà, tỉnh An Dương – đây là một vùng lãnh địa của quý tộc trong đế quốc. Tuyết Ưng đã sử dụng sức mạnh thần linh trong cơ thể để đánh bại Thâm Hải Ma Thú và ác ma chốn vực sâu lăm le muốn xâm chiếm thế giới.

 

Hiện tại, bộ phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát đóng chính vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể. Tuy nhiên nhìn việc phim liên tục tung ra tư liệu mới thì có vẻ như phía nhà sản xuất đang rục rịch cho dự án tiên hiệp này ra mắt thời gian tới.

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