Dương Mịch tái hợp 'chồng cũ màn ảnh' Hứa Khải trong show truyền hình, nhan sắc thăng hạng hơn thời điểm còn bên nhau

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Mịch và Hứa Khải tái hợp trong chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất mùa 5. Theo đó, cuộc hội ngộ của cặp đôi sau bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng netizen. Nhiều người còn cho rằng, so với thời điểm phim lên sóng, trạng thái của cả Dương Mịch và Hứa Khải đều tốt hơn hẳn, khiến họ không nhìn ra sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người.

Được biết, thời điểm khi cặp đôi đóng chính dự án Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, phim nhận được tranh cãi trái chiều khi lên sóng. Theo đó, nhiều khán giả đánh giá phim kém thu hút do sự chênh lệch về tuổi tác, ngoại hình của diễn viên chính. Khán giả cho rằng dù Dương Mịch trẻ hơn tuổi song khi đứng cạnh nam diễn viên thua mình hơn 10 tuổi, cả 2 khá chênh lệch, khó tạo được sự tự nhiên khi thể hiện tình cảm với nhau.

Sau bộ phim, Dương Mịch và Hứa Khải đều có lịch trình cá nhân và dự án riêng. Trong khi Hứa Khải đang ghi hình cho Em Đẹp Hơn Ánh Sao cùng Đàm Tùng Vận thì Dương Mịch cũng vừa gia nhập đoàn phim chính kịch Cáp Nhĩ Tân 1944.

Tuy nhiên, việc Dương Mịch đang quay Cáp Nhĩ Tân 1944 mà lại xin nghỉ một thời gian để tham gia show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất mùa 5 nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Được biết, trước đó, khi trả lời phỏng vấn, Dương Mịch luôn cho biết bản thân muốn tập trung quay phim, thể hiện tốt vai trò một diễn viên. Việc Dương Mịch xin nghỉ để đi quay show giải trí bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp, gây thất vọng.