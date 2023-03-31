Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn 'ăn mừng' phim cán mốc 1 triệu lượt đặt xem trước bằng một việc liên quan đến cặp đôi?

Mới đây, nhân dịp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên chính thức vượt mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên iQIYI, đoàn phim đã 'ăn mừng' bằng một việc liên quan đến cặp đôi Dương Mịch và Cung Tuấn.
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Dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính dù đóng máy đã lâu nhưng vẫn chưa rục rịch lịch lên sóng. Chính vì thế mọi thông tin mới liên quan đến dự án này luôn được công chúng quan tâm, hóng đợi.
Mới đây, nhân dịp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên chính thức vượt mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên iQIYI, đoàn phim đã tung ra poster đầy mãn nhãn của cặp đôi chính. Có thể thấy nhan sắc và khí chất của Dương Mịch và Cung Tuấn được khen hết lời. Trong hình ảnh có thể thấy tạo hình mãn nhãn nhưng cũng không kém phần ma mị của cặp đôi chính.
Không những thế, ekip phim còn mở siêu thoại couple của Dương Mịch - Cung Tuấn mang tên "Ái Đích Cung Dương" (tạm dịch: Tình Yêu của Cung Dương). Điều này khiến công chúng hết mình ‘đẩy thuyền’ cặp đôi chính. Hứa hẹn bộ phim sẽ bùng nổ khi lên sóng.
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ đóng chính phần đầu tiên Nguyệt Hồng. Nội dung kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đỗ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn). Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, se duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông tơ bà nguyệt định sẵn mỗi duyên tơ hồng.