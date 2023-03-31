Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn 'ăn mừng' phim cán mốc 1 triệu lượt đặt xem trước bằng một việc liên quan đến cặp đôi?

Dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính dù đóng máy đã lâu nhưng vẫn chưa rục rịch lịch lên sóng. Chính vì thế mọi thông tin mới liên quan đến dự án này luôn được công chúng quan tâm, hóng đợi.

Mới đây, nhân dịp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên chính thức vượt mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên iQIYI, đoàn phim đã tung ra poster đầy mãn nhãn của cặp đôi chính. Có thể thấy nhan sắc và khí chất của Dương Mịch và Cung Tuấn được khen hết lời. Trong hình ảnh có thể thấy tạo hình mãn nhãn nhưng cũng không kém phần ma mị của cặp đôi chính.