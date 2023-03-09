Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng

Sao quốc tế 09/03/2023 11:10

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Dương Mịch khoe body nuột nà, chân dài miên man trong một sự kiện quảng bá thương hiệu. Dân tình lại lo lắng tình trạng sức khỏe của cô nàng thể hiện qua một điểm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc mới nhất của Dương Mịch trong một sự kiện quảng bá thương hiệu. Theo đó, Dương Mịch xuất hiện đầy thần thái trong chiếc đầm hồng rực rỡ, ôm trọn body giúp cô nàng khoe trọn vòng eo thon cùng đôi chân dài miên man.

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 1

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 2

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 3

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 4

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 5

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 6

Trong khi nhiều khán giả khen ngợi vòng eo nuột nà khó tin cùng đôi chân thon dài của Dương Mịch thì không ít cư dân mạng lại nhận xét rằng, thân hình nữ diễn viên trông gầy gò, thiếu sức sống. Vốn nổi tiếng là người có đôi chân đẹp, thon và thẳng tắp, Dương Mịch từng là tâm điểm chú ý trên mặt báo. Tuy nhiên, đôi chân khẳng khiu này báo động tình trạng giảm cân quá đà của nàng tiểu hoa.

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 7

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 8

Một số fan hi vọng Dương Mịch có thể chăm sóc cho sức khỏe tốt hơn. Không ít người nhận định cô có thể tăng cân trông có da có thịt hơn. Nhiều fan mong cô có thể giảm tải công việc thay vì quá bận rộn không chăm lo cho bản thân.

Trước đó, Dương Mịch khiến các khán giả không khỏi lo lắng cho ‘an nguy’ mái tóc của cô nàng vì tẩy nhuộm nhiều lần trong thời gian ngắn. Theo đó, Dương Mịch đã tẩy tóc để phục vụ cho tạo hình của dự án Không Có Việc Gì Là Một Bữa Lẩu Không Thể Giải Quyết Được. Nhưng chưa được bao lâu thì lại nhuộm về tóc đen.

Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 9Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 10Dương Mịch vừa khoe body nuột nà, chân dài miên man trong sự kiện, netizen lại soi ra một điểm báo động tình trạng sức khỏe của cô nàng - Ảnh 11

Được biết, tóc của Dương Mịch vốn rất yếu đã từng bị netizen soi ra đường chân tóc của Dương Mịch ngày càng lưa thưa và có xu hướng mất đi mảng lớn. Mặc dù đã sử dụng thuốc mọc tóc để cải thiện tình hình nhưng vẫn chưa biết mái tóc có thể cầm cự được bao lâu.

Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng?

Chỉ một hành động này, Dương Mịch khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng?

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Mịch đã chia sẻ một hành động khiến khán giả lo lắng cho 'an nguy' mái tóc của cô nàng.

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