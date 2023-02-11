Nhan sắc không đổi của Dương Mịch cách đây 14 năm so với tạo hình phim điện ảnh vừa khai máy

Sao quốc tế 11/02/2023 09:08

Tạo hình của Dương Mịch trong buổi khai máy phim điện ảnh mới khiến dân tình nghĩ đến nhân vật Tuyết Kiến trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 cách đây 14 năm.

Dương Mịch là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 thành công nhất hiện nay. Mới đây, dự án điện ảnh hài, kinh dị Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết có sự tham gia của cô nàng đã chính thức khai máy.

Nhan sắc không đổi của Dương Mịch cách đây 14 năm so với tạo hình phim điện ảnh vừa khai máy - Ảnh 1Nhan sắc không đổi của Dương Mịch cách đây 14 năm so với tạo hình phim điện ảnh vừa khai máy - Ảnh 2

Xuất hiện ở địa điểm khai máy, Dương Mịch ăn mặc khá trẻ trung so với độ tuổi U40 với nón len xinh xắn. Theo đó, tạo hình này khiến dân tình nghĩ đến nhân vật Tuyết Kiến của Dương Mịch trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 vào năm 2009. Nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc cô nàng sau 14 năm trôi qua vẫn giữ vững phong độ trẻ trung như ngày nào.

Nhan sắc không đổi của Dương Mịch cách đây 14 năm so với tạo hình phim điện ảnh vừa khai máy - Ảnh 3Nhan sắc không đổi của Dương Mịch cách đây 14 năm so với tạo hình phim điện ảnh vừa khai máy - Ảnh 4Nhan sắc không đổi của Dương Mịch cách đây 14 năm so với tạo hình phim điện ảnh vừa khai máy - Ảnh 5

Được biết, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 là bộ phim "thanh xuân" của nhiều khán giả, tạo nên thương hiệu cho dòng phim cổ trang tiên hiệp. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên đều sở hữu vai diễn kinh điển, vụt sáng thành ngôi sao hạng A nhờ tác phẩm đình đám này.

Nhan sắc không đổi của Dương Mịch cách đây 14 năm so với tạo hình phim điện ảnh vừa khai máy - Ảnh 6

Trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Dương Mịch trong phim đóng vai Đường Tuyết Kiến, đương kim tiểu thư của gia tộc họ Đường danh cao vọng trọng. Tuyết Kiến có tính cách ương bướng, nhiều lúc tùy hứng, cố chấp nhưng thực tế lại vô cùng ấm áp.

Nhan sắc không đổi của Dương Mịch cách đây 14 năm so với tạo hình phim điện ảnh vừa khai máy - Ảnh 7

Nhan sắc không đổi của Dương Mịch cách đây 14 năm so với tạo hình phim điện ảnh vừa khai máy - Ảnh 8

Gương mặt đẹp tự nhiên, ánh lên tự tinh nghịch, trong sáng giúp Dương Mịch đạt đỉnh cao nhan sắc. Đây là cũng vai diễn giúp cô mở ra thời kỳ chiếm sóng dòng phim cổ trang với hàng loạt vai diễn ấn tượng, từ đó trở thành ngôi sao hạng A của Cbiz.

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