Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin của người trong giới tiết lộ Dương Mịch và Tiêu Chiến đang bàn bạc để trở thành nam nữ chính trong dự án mới.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin của người trong giới tiết lộ Dương Mịch và Tiêu Chiến đang bàn bạc để trở thành nam nữ chính của bộ phim Thiên Kiêu. Không những vậy, hai đỉnh lưu lượng này sẽ chấp nhận bình phiên trong lần hợp tác đầu tay này.

Ngay khi thông tin này được đưa ra đã nhận được không ít ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Dương Mịch và Tiêu Chiến vốn là hai đỉnh lưu hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, Dương Mịch có địa vị cao hơn đàn em nên các fan hâm mộ sẽ không chấp nhận việc bình phiên. Mặc khác, fan của Tiêu Chiến lại lo ngại diễn xuất của Dương Mịch và khả năng tạo chemistry với sao nam trẻ vì bằng chứng dự án Định Luật Tình Yêu 80/20 đã bị chê bai trước đó.

Trước đó, dự án Thiên Kiêu được đồn đoán có ý định mời Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long tái hợp làm cặp đôi chính sau dự án Minh Lan Truyện. Triệu Lệ Dĩnh đang là đỉnh lưu hàng đầu xứ Trung, Chu Nhất Long cũng chẳng hề kém cạnh, anh còn giành được cả ngôi vị Ảnh đế Kim Kê lần thứ 35. So với mảng phim truyền hình, ngôi sao họ Chu đang làm rất tốt ở mảng điện ảnh, giúp danh tiếng và tài nguyên của anh tăng lên không ít. Nếu tin đồn Chu Nhất Long và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác là thật thì có khả năng bình phiên.

Tuy nhiên, tin đồn này sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành sự thật vì phía Triệu Lệ Dĩnh cũng như Chu Nhất Long đã lên tiếng phủ nhận, đính chính việc tái hợp giữa hai người hoàn toàn là giả.

Rộ tin Dương Tử tái hợp Tiêu Chiến trong một dự án điện ảnh kinh dị, khán giả phản đối vì điều này? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ tái hợp trong dự án The Shop Of The Lamp (Cửa Hàng Ánh Sáng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-duong-mich-va-tieu-chien-chuan-bi-hop-tac-trong-du-an-moi-fandom-2-nha-tranh-cai-vi-ieu-nay-547021.html