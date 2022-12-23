Tiêu Chiến tung loạt ảnh bên rừng trúc mừng ngày Đông Chí, fan một phen rụng rời trước nụ cười ấm áp của mỹ nam xua tan ngày đông lạnh giá

Tiêu Chiến là một trong những lưu lượng hàng đầu làng giải trí xứ Trung. Trong năm vừa qua, mỹ nam đã gặt hái được nhiều thành tựu trong các dự án phim ảnh. Gần đây, dự án Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã giúp Tiêu Chiến ẵm giải thưởng nam diễn viên tiêu biểu của năm. Không những thế, dự án Trần Tình Lệnh còn giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành cặp đôi đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á.

Dự án Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã giúp Tiêu Chiến ẵm giải thưởng nam diễn viên tiêu biểu của năm - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến. Theo đó, anh chàng đã khiến dân tình một phen rụng rời trước bộ ảnh mừng ngày Đông Chí. Trong loạt ảnh, Tiêu Chiến diện trang phục mùa đông với áo khoác dài dài tone màu xanh lạnh giữa trời lất phất tuyết rơi. Điểm đặc biệt là anh chàng chọn bối cảnh bên rừng trúc, loại cây được cho là biểu tượng của mùa đông. Nhiều khán giả cho rằng cho dù mùa đông lạnh giá cỡ nào chỉ cần ngắm nhan sắc mãn nhãn cùng nụ cười của anh chàng cũng trở nên ấm áp.