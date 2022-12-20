Rộ tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng, khán giả chỉ trông đợi một điều này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm đã có lịch dự kiến lên sóng khiến khán giả bật chế độ hóng.

Tiêu Chiến là một trong những lưu lượng hàng đầu của làng phim ảnh xứ Trung. Trong năm nay, anh chàng đã đạt được nhiều thành tích trong sự ngiệp, cặp đôi Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác của Trần Tình Lệnh trở thành cặp đôi đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á. Đồng thời dự án Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đóng chính cùng Dương Tử đạt điểm khá cao khi vừa mở điểm douban. Được đánh giá cao khi có khả năng tạo chemistry với bạn diễn nên những dự án sắp lên sóng của anh chàng luôn được công chúng quan tâm. Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng vào quý 1 năm 2023. Dù thông tin này chưa được xác nhận nhưng khán giả đã không giấu được sự hào hứng mà để lại nhiều bình luận trên mạng xã hội. Trong đó, ngoài việc thể hiện sự mong chờ lần “comeback” tiếp theo của đỉnh lưu Tiêu Chiến, khán giả còn trông ngóng chemistry giữa anh với Lý Thấm.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng vào quý 1 năm 2023 - Ảnh: Internet Được biết, Vùng Biển Trong Mơ Ấy kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970. Bộ phim tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ. Vùng Biển Trong Mơ Ấy kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970 - Ảnh: Internet Đây sẽ là thử thách khá lớn với Tiêu Chiến bởi sau một loạt dự án cổ trang, anh sẽ thử sức trong một hình tượng nhân vật khá mới. Với chủ đề dân quốc, Tiêu Chiến (vai Tiêu Xuân Sinh) sẽ đảm nhận vai diễn trong giai đoạn xuyên suốt từ 20 đến 40 tuổi, nghĩa là diễn viên không chỉ hóa trang già đi mà còn cần phải có diễn xuất tốt để thể hiện nội tâm nhân vật. Trong tác phẩm này có cả tình huynh đệ cùng nhau lập nghiệp, xen kẽ là câu chuyện tình yêu ngây ngô nhưng rất đẹp, chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Đây là thử thách khá lớn của Tiêu Chiến - Lý Thấm khi thử sức trong một hình tượng nhân vật khá mới - Ảnh: Internet Còn với Lý Thấm - nữ diễn viên vừa sở hữu giá trị nhan sắc đỉnh cao vừa có diễn xuất ấn tượng sẽ thủ vai Đồng Hiểu Mai. Với tài năng vốn có của mình, nhân vật lần này có lẽ sẽ không làm khó được Lý Thấm. Chính vì vậy, với sự góp mặt của hai tên tuổi trên và nội dung kịch bản chất lượng chắc chắn sẽ giúp bộ phim trở thành một dự án vô cùng hứa hẹn và được nhiều người chờ đón.

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