Rộ tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng, khán giả chỉ trông đợi một điều này?

Sao quốc tế 20/12/2022 15:17

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm đã có lịch dự kiến lên sóng khiến khán giả bật chế độ hóng.

Tiêu Chiến là một trong những lưu lượng hàng đầu của làng phim ảnh xứ Trung. Trong năm nay, anh chàng đã đạt được nhiều thành tích trong sự ngiệp, cặp đôi Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác của Trần Tình Lệnh trở thành cặp đôi đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á. Đồng thời dự án Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đóng chính cùng Dương Tử đạt điểm khá cao khi vừa mở điểm douban. Được đánh giá cao khi có khả năng tạo chemistry với bạn diễn nên những dự án sắp lên sóng của anh chàng luôn được công chúng quan tâm.

Rộ tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng, khán giả chỉ trông đợi một điều này? - Ảnh 1
Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng vào quý 1 năm 2023. Dù thông tin này chưa được xác nhận nhưng khán giả đã không giấu được sự hào hứng mà để lại nhiều bình luận trên mạng xã hội. Trong đó, ngoài việc thể hiện sự mong chờ lần “comeback” tiếp theo của đỉnh lưu Tiêu Chiến, khán giả còn trông ngóng chemistry giữa anh với Lý Thấm.

Rộ tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng, khán giả chỉ trông đợi một điều này? - Ảnh 2
Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng vào quý 1 năm 2023 - Ảnh: Internet

Được biết, Vùng Biển Trong Mơ Ấy kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970. Bộ phim tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ.

Rộ tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng, khán giả chỉ trông đợi một điều này? - Ảnh 3
Vùng Biển Trong Mơ Ấy kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970 - Ảnh: Internet

Đây sẽ là thử thách khá lớn với Tiêu Chiến bởi sau một loạt dự án cổ trang, anh sẽ thử sức trong một hình tượng nhân vật khá mới. Với chủ đề dân quốc, Tiêu Chiến (vai Tiêu Xuân Sinh) sẽ đảm nhận vai diễn trong giai đoạn xuyên suốt từ 20 đến 40 tuổi, nghĩa là diễn viên không chỉ hóa trang già đi mà còn cần phải có diễn xuất tốt để thể hiện nội tâm nhân vật. Trong tác phẩm này có cả tình huynh đệ cùng nhau lập nghiệp, xen kẽ là câu chuyện tình yêu ngây ngô nhưng rất đẹp, chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Rộ tin Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến và Lý Thấm sắp lên sóng, khán giả chỉ trông đợi một điều này? - Ảnh 4
Đây là thử thách khá lớn của Tiêu Chiến - Lý Thấm khi thử sức trong một hình tượng nhân vật khá mới - Ảnh: Internet

Còn với Lý Thấm - nữ diễn viên vừa sở hữu giá trị nhan sắc đỉnh cao vừa có diễn xuất ấn tượng sẽ thủ vai Đồng Hiểu Mai. Với tài năng vốn có của mình, nhân vật lần này có lẽ sẽ không làm khó được Lý Thấm. Chính vì vậy, với sự góp mặt của hai tên tuổi trên và nội dung kịch bản chất lượng chắc chắn sẽ giúp bộ phim trở thành một dự án vô cùng hứa hẹn và được nhiều người chờ đón.

Hai 'đỉnh lưu' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến chuẩn bị hợp tác trong dự án mới, netizen bật chế độ 'chê' vì một lý do?

Hai 'đỉnh lưu' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến chuẩn bị hợp tác trong dự án mới, netizen bật chế độ 'chê' vì một lý do?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đầu Hành Chi Lộ sẽ chính thức khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới là Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Lý Thấm Vùng Biển Trong Mơ Ấy sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hai 'đỉnh lưu' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến chuẩn bị hợp tác trong dự án mới, netizen bật chế độ 'chê' vì một lý do?

Hai 'đỉnh lưu' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến chuẩn bị hợp tác trong dự án mới, netizen bật chế độ 'chê' vì một lý do?

Sau Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Dương Tử và Tiêu Chiến tiếp tục 'tái hợp' trong một dự án mới khiến fan couple phấn khích

Sau Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Dương Tử và Tiêu Chiến tiếp tục 'tái hợp' trong một dự án mới khiến fan couple phấn khích

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến?

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến?

Netizen lo lắng cho số phận Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến vì nhiều lần vướng phải vận đen 'hoãn chiếu'

Netizen lo lắng cho số phận Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến vì nhiều lần vướng phải vận đen 'hoãn chiếu'

So kè điểm Douban của các bộ phim ngôn tình lên sóng năm nay: Phim của hai lưu lượng Dương Tử - Tiêu Chiến lại thua xa điểm số những phim kém nổi

So kè điểm Douban của các bộ phim ngôn tình lên sóng năm nay: Phim của hai lưu lượng Dương Tử - Tiêu Chiến lại thua xa điểm số những phim kém nổi

Giữa tin đồn hẹn hò, bộ phim hợp tác giữa Dương Tử và Tiêu Chiến bất ngờ nhận tin vui?

Giữa tin đồn hẹn hò, bộ phim hợp tác giữa Dương Tử và Tiêu Chiến bất ngờ nhận tin vui?

TIN MỚI NHẤT

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 39 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng