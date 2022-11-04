So kè điểm Douban của các bộ phim ngôn tình lên sóng năm nay: Phim của hai lưu lượng Dương Tử - Tiêu Chiến lại thua xa điểm số những phim kém nổi

Ngay từ khi khai máy, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi có hai đỉnh lưu lượng cực nổi tiếng để tham gia. Tuy nhiên, dù đóng máy sớm nhưng phải đến năm 2022 bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử - Tiêu Chiến mới được lên sóng. Sau 8 tháng kể từ khi phim lên sóng, Douban của Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn bất ngờ mở với 6.0 điểm. Bộ phim có sự đánh giá của gần 240 nghìn người và nhận chủ yếu là 3 sao trên bảng đánh giá. Đây là một thành tích rất ổn áp thậm chí còn vượt mặt cả Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử - Thành Nghị đóng chính vừa kết thúc cách đây không lâu.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn dựa trên bộ truyện ngôn tình Dear Doctor của tác giả Bách Lâm Thạch Tương và Thợ đá Berlin. Lâm Chi Hiệu (Dương Tử) là sinh viên khoa Thanh nhạc với ước mơ trở thành nghệ sĩ cello nổi tiếng. Nhưng cô đã phải tạm gác lại ước mơ của mình để chăm sóc bố bị ung thư trong bệnh viện. Tại đây Lâm Chi Hiệu đụng độ bác sĩ Cố Ngụy (Tiêu Chiến) – là bác sĩ điều trị cho bố cô. Hai người ban đầu khắc khẩu, ấn tượng về nhau gần như “nát bét”, thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc, liền nhận ra rằng đối phương chính là người mình có thể giao phó cả cuộc đời.

Yêu Đương Đi, Mùa Hè mở điểm douban ghi nhận con số ấn tượng 6.9 - Ảnh: Internet

Ngay khi mở điểm douban bộ phim Yêu Đương Đi, Mùa Hè do Ngô Thiến và Tần Tuấn Kiệt đóng chính đã ghi nhận con số ấn tượng 6.9, trong đó đánh giá 4 và 5 sao chiếm tỷ lệ lớn. Được biết, nhiều khán già dành lời khen ngợi cho bộ phim có nội dung hấp dẫn, bối cảnh phim có màu sắc đầy mãn nhãn. Đặc biệt, đây là một trong những bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến sau ly hôn.

Yêu Đương Đi, Mùa Hè do Ngô Thiến và Tần Tuấn Kiệt đóng chính - Ảnh: Internet

Yêu Dương Đi, Mùa Hè là bộ phim được remake dựa trên kịch bản của bộ phim ăn khách Tìm Thấy Tình Yêu của Hàn Quốc. Nội dung của bộ phim kể về cô gái Hạ Thiên (Ngô Thiến) – một nhà thiết kế gia dụng, ở tuổi 30 cô đã có bạn trai và có dự định kết hôn với Quan Tân (Dương Binh Trác). Tuy nhiên Hạ Thiên đã tình cờ gặp lại người yêu cũ là Hứa Tắc Hào (Tần Tuấn Kiệt). Mọi chuyện dần trở nên rắc rối khi Hứa Tắc Hào xin được tái hợp cùng với cô đã khiến cho tình cảm của cô và bạn trai dao động. Trong lúc đó, bạn trai Quan Tân của cô cũng đang có mối quan hệ mập mờ với một người em thất lạc ở cô nhi viện. Đứng trước những mối quan hệ dần lệch quỹ đạo, cuộc sống của Hạ Thiên bắt đầu xáo trộn.

Bạn Trai Phản Diện Của Tôi (Thẩm Nguyệt, Trần Triết Viễn)

Bạn Trai Phản Diện Của Tôi có điểm số douban ấn tượng 7.0 - Ảnh: Internet

Ngay khi mở điểm douban, Bạn Trai Phản Diện Của Tôi do Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn đóng chính đã có điểm số ấn tượng 7.0, với 11.000 lượt đánh giá. Nhiều khán giả cho rằng điểm cộng lớn nhất của bộ phim chính là màn kết hợp ăn ý, đầy tự nhiên của cặp đôi chính mang đến những khung cảnh đầy lãng mạn, ngọt ngào.

Bạn Trai Phản Diện Của Tôi do Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn đóng chính - Ảnh: Internet

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình cảm bất ngờ nhưng đầy thú vị giữa cô nàng Nam Tinh (Thẩm Nguyệt) và chàng trai Tiêu Vô Địch (Trần Triết Viễn). Nam Tinh là một nhà văn nữ tài năng và nhiệt huyết, đôi bàn tay của cô đã sáng tạo ra vô số chuyện tình của các cặp đôi. Tuy dáng vẻ bên ngoài không được dịu dàng cho lắm nhưng sâu trong nội tâm của Nam Tinh luôn khao khát gặp được tình yêu khắc cốt ghi tâm, vừa ngọt ngào, lãng mạn vừa cảm động như các nhân vật trong tác phẩm của mình. Rồi một ngày cô tung đồng xu nguyện ước. Bất ngờ là cô thực sự triệu hồi được một nhân vật nam vô cùng đẹp trai trong truyện của mình xuất hiện nhưng xui xẻo là chàng trai này không phải nam chính ngôn tình mơ ước mà là một nhân vật phản diện cực kỳ đáng ghét.

Con Đường Rực Lửa (Kim Thần, Vương An Vũ)

Con Đường Rực Lửa mở điểm douban đã ghi nhận con số ấn tượng 8.2 - Ảnh: Internet

Bộ phim do Kim Thần và Vương An Vũ vừa mở điểm douban đã ghi nhận con số ấn tượng 8.2. Dù có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng Kim Thần và Vương An Vũ trong Con Đường Rực Lửa vẫn nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả vì tạo hình khá sát với nguyên tác và diễn xuất cực kỳ ăn ý. Không những thế, các nhân vật từ chính đến phụ đề được xây dựng khá chặt chẽ, mang lại màu sắc riêng biệt, cá tính.

Con Đường Rực Lửa do Kim Thần và Vương An Vũ đóng chính - Ảnh: Internet

Con Đường Rực Lửa được chuyển thể từ tiểu thuyết Sí Đạo của tác giả Twentine. Nội dung phim xoay quanh mối tình chị em cách nhau 8 tuổi, nữ chính là huấn luyện viên của nam chính. Trong phim Kim Thần vào vai nữ chính La Na – một huấn luyện viên có cá tính mạnh mẽ, luôn nhiệt huyết, tận tâm và có trách nhiệm với công việc của mình. Trong khi đó Vương An Vũ vào vai Đoàn Vũ Thành – một chàng trai trẻ ngây ngô tràn đầy năng lượng, có đam mê tuyệt đối với bộ môn thể thao điền kinh.