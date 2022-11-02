Hé lộ một chi tiết cho thấy Ngô Cẩn Ngôn sẽ 'đá bay' Dương Tử, Triệu Lộ Tư để nhận giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay?

Cư dân mạng bất ngờ lan truyền thông tin vị trí Nữ thần Kim Ưng năm nay sẽ thuộc về Ngô Cẩn Ngôn qua một chi tiết được hé lộ.

Trong lễ trao giải Kim Ưng năm nay, chủ đề “nóng” nhất gần đây là nữ nghệ sĩ nào sẽ trở thành Nữ thần Kim Ưng múa mở màn. Rất nhiều sao nữ 9X đã được xướng tên trong danh sách đề cử như Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát, Triệu Lộ Tư. Những ứng củ viên sáng giá cho giải Nữ thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet Nằm ngoài dự đoán, mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền thông tin vị trí Nữ thần Kim Ưng năm nay sẽ thuộc về Ngô Cẩn Ngôn. Cụ thể, phòng làm việc tung lên mạng xã hội lịch làm việc của Ngô Cẩn Ngôn, trong đó tiết lộ vào ngày 4/11 tới mỹ nhân sẽ tham dự lễ trao giải Kim Ưng.

Phòng làm việc tung lên mạng xã hội lịch làm việc của Ngô Cẩn Ngôn tiết lộ vào ngày 4/11 tới mỹ nhân sẽ tham dự lễ trao giải Kim Ưng - Ảnh: Internet Thông tin lên đã gây bão dữ dội của cộng đồng mạng. Được biết, dưới sự nâng đỡ của Vu Chính, Ngô Cẩn Ngôn nổi lên từ vai diễn Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi Công Lược. Tuy nhiên, sau bộ phim này, mỹ nhân không có phim nào gây tiếng vang, thậm chí còn bị chê thảm về diễn xuất. Thế nên, khả năng Ngô Cẩn Ngôn nhận giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay rất khó có thể xảy ra. Ngô Cẩn Ngôn nổi lên từ vai diễn Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi Công Lược - Ảnh: Internet Không những thế, giải thưởng Kim Ưng là do đài Hồ Nam tổ chức, chính vì thế, những cái tên có khả năng nhận giải ít nhất phải có phim chiếu ở đài này. Được biết. trong năm nay, Dương Tử có bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của cô được chiếu trên Đài Hồ Nam đã mang đến sức hút rất lớn. Gần đây, bộ phim chính thức mở douban với số điểm khá cao. Chính vì thế, Dương Tử là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng này.

Dương Tử là ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, tin đồn Triệu Lộ Tư sẽ trực tiếp cạnh tranh với Dương Tử ở ngôi vị Nữ thần Kim Ưng năm nay. Gần đây tên tuổi của nàng tiểu hoa được thăng hạng từ sau thành công bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã đưa cô trở thành tiểu hoa dẫn đầu lứa 95. Không những thế, có thông tin phía ban tổ chức Lễ trao giải Kim Ưng đang chuẩn bị trang phục nữ thần theo số đo của Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư sẽ trực tiếp cạnh tranh với Dương Tử ở ngôi vị Nữ thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet Hiện tại, các khán giả tiếp tục chờ lễ trao giải Nữ Thần Kim Ưng năm chính thức diễn ra để giải đáp thắc mắc sao nữ nào được xướng tên trong hạng mục này.

Triệu Lộ Tư 'năng suất' có 3 phim lên sóng năm nay nhưng diễn xuất lên xuống thất thường khiến khán giả ngán ngẩm? Trong năm nay, Triệu Lộ Tư có trong tay 3 bộ phim được lên sóng bao gồm Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn và Hồ Đồng. Tuy nhiên, nàng tiểu hoa nhận nhiều lời chê hơn lời khen vì thành tích đạt được lên xuống thất thường.

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