'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào?

Sao quốc tế 28/10/2022 15:06

Ngay khi Ngô Lỗi cập nhật trạng thái độc thân, 'tình tin đồn' của mỹ nam đã có động thái gây bão mạng xã hội.

Những ngày gần đây từ khóa ‘Giới thiệu trên Weibo của Ngô Lỗi để trạng thái độc thân’ đã trở thành hot search dẫn đầu top tìm kiếm. Nhiều người cho rằng, động thái này của Ngô Lỗi ngầm phủ nhận tin đồn tình cảm với Hướng Hàm Chi trước đây.

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào? - Ảnh 1
Ngô Lỗi cập nhật trạng thái độc thân trên Weibo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hướng Hàm Chi đã có động thái gây bão mạng xã hội khi có đăng tải video đầy ẩn ý kèm caption ‘Sống một cuộc sống tốt đẹp là đủ’. Hành động trên như một lời ngầm đáp trả cho cập nhật trạng thái ‘độc thân’ của Ngô Lỗi.

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào? - Ảnh 2
Hướng Hàm Chi đăng đàn 'ẩn ý' đáp trả trạng thái của Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng Hướng Hàm Chi đang muốn ‘cọ nhiệt’ Ngô Lỗi để tìm sự nổi tiếng nên cố tình nói bóng gió. Không những thế, Triệu Lộ Tư không liên quan gì cũng bị lôi vào cuộc chiến này. Họ cho rằng Hướng Hàm Chi đang muốn chiếm ngôi ‘nữ hoàng trà xanh’ của nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95.

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào cuộc chỉ trích của khán giả dành cho Hướng Hàm Chi - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư bị lôi vào ‘chuyện không liên quan’ này. Trước đó, Hướng Hàm Chi đăng một video chơi game. Ở bình luận, có một fan hâm mộ để ảnh đại diện hình Ngô Lỗi để lại bình luận: “Tên nick của bạn thật thú vị, còn láy chữ nữa”.

Chuyện không có gì đáng nói nếu Hướng Hàm Chi trả lời fan hâm mộ Ngô Lỗi một số “6” sau đó không nói thêm gì. Hành động này của Hướng Hàm Chi lập tức châm ngòi cho cuộc khẩu chiến. Có cư dân mạng chỉ trích: “Bao nhiêu bình luận như vậy không trả lời lại trả lời bình luận của fan hâm mộ Ngô Lỗi”.

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào? - Ảnh 4
Hướng Hàm Chi từng gây bão mạng vì chỉ trả lời bình luận của Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Chính vì thế, có một người bình luận tác phẩm debut của Hướng Hàm Chi là Vương An Vũ, tác phẩm tiêu biểu là Chu Dực Nhiên, tác phẩm làm nên tên tuổi là Ngô Lỗi, tác phẩm mới nhất là Vương Hạc Đệ. Fan hâm mộ của Hướng Hàm Chi lập tức không chịu yếu thế, liền chỉ trích lây sang Triệu Lộ Tư: “Chị trà xanh thì có tác phẩm tiêu biểu là Đinh Vũ Hề, Lý Hoành Nghị, Ngô Lỗi, Dương Dương, Tiêu Chiến.”

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào? - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư cũng bị lôi vào dù không liên quan - Ảnh: Internet

Được biết, tin đồn tình cảm của Ngô Lỗi – Hướng Hàm Chi xuất phát từ một buổi livestream, Ngô Lỗi đã lỡ tay làm lộ ra màn hình WeChat của mình. Cư dân mạng đã phát hiện ra trong WeChat của anh, người dùng được ghim ở vị trí đầu tiên có ảnh đại diện tương tự với ảnh đại diện của nữ diễn viên Hướng Hàm Chi trên một trang mạng xã hội.

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào? - Ảnh 6
Ngô Lỗi đã lỡ tay làm lộ ra màn hình WeChat của mình trong buổi livestream, có hình đại diện được cho là của Hướng Hàm Chi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phía Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi hoàn toàn giữ im lặng trước tin đồn này khiến fan sốt ruột. Thời điểm đó, tương tác giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hàn Xán Lạn đang được fan cặp đôi "đẩy thuyền" nhiệt tình, tin đồn hẹn hò của nam diễn viên khiến không ít người trong nhóm fan couple tức giận.

'Tình tin đồn' Ngô Lỗi gây 'hỗn chiến' CĐM sau khi mỹ nam cập nhật trạng thái 'độc thân', Triệu Lộ Tư không liên quan cũng bị lôi vào? - Ảnh 7
Tin đồn hẹn hò của Ngô Lỗi - Hướng Hàm Chi đã khiến không ít người trong fan couple Ngô Lộ Khả Đào tức giận - Ảnh: Internet

Hiện tại, động thái của Hướng Hàm Chi ‘bóng gió’ về trạng thái ‘độc thân’ của Ngô Lỗi vẫn còn gây tranh cãi trên diễn đàn mạng xã hội.

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Từ khóa:   Ngô Lỗi Triệu Lộ Tư Hướng Hàm Chi sao hoa ngữ Ly Tâm Lực

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