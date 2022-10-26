Rộ tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt sắp hợp tác trong dự án phim thanh xuân - vườn trường, netizen đồng loạt thả tim 'visual cặp đôi không thể nào phù hợp hơn'

Mạng xã hội lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt đã nhận được lời mời hợp tác trong dự án phim truyền hình có chủ đề thanh xuân vườn trường mang tên Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy.

Thành công của Tinh Hán Xán Lạn trong mùa hè năm nay có thể nói là bàn đạp vững chắc trong sự nghiệp tương lai của Ngô Lỗi. Sau khi bộ phim này kết thúc, mỹ nam được giới truyền thông và khán giả săn đón, quan tâm qua những dự án mới. Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt đã nhận được lời mời hợp tác trong dự án phim truyền hình có chủ đề thanh xuân vườn trường mang tên Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy.

Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt được đồn đoán hợp tác trong Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy - Ảnh: Internet Được biết, Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tức Tứ Đích Miêu do Quang Tuyến sản xuất. Nội dung phim kể về câu chuyện của Hứa U - cô nữ sinh nhỏ nhắn có tinh tinh nhút nhất mới từ phương nam chuyển trường đến. Tại ngôi trường mới, cô gặp phải Tạ Từ - cậu học sinh vẻ ngoài tuy điển trai nhưng tính cách lại khó ưa và thích nổi loạn. Cặp đôi đã trải qua một loạt những hiểu lầm, nhưng cũng từ đó mà thấu hiểu nhau hơn để rồi giúp nhau chữa lành cho đối phương. Thẩm Nguyệt là cái tên không quá xa lạ đối với các mọt phim ngôn tình – thanh xuân. Cô nàng từng gây ấn tượng nhờ vai diễn cô nàng Trần Tiểu Hy đáng yêu trong dự án Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp đóng chính cùng Hồ Nhất Thiên. Cô còn được biết đến với vai Sam Thái trong bộ phim Tân Vườn Sao Băng ra mắt năm 2018.

Thẩm Nguyệt từng gây ấn tượng nhờ vai diễn cô nàng Trần Tiểu Hy đáng yêu trong dự án Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp - Ảnh: Internet Về phía Ngô Lỗi, bỏ qua tạo hình một Lăng tướng quân lạnh lùng, bí ẩn nhưng không kém phần si tình trong Tinh Hán Xán Lạn. Mỹ nam từng gây sốt với những hình ảnh mặc đồng phục học sinh với vẻ vừa điển trai vừa trẻ trung, hiền lành hệt như cậu bạn cùng lớp. Chính những khoảnh khắc đó, khán giả luôn mong chờ Ngô Lỗi sẽ tham gia vào một bộ phim thanh xuân vườn trường. Ngô Lỗi từng gây sốt với những hình ảnh mặc đồng phục học sinh hiền lành, trẻ trung - Ảnh: Internet Chính vì thế, nếu nhận lời mời đóng chính cùng nhau, Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt hứa hẹn sẽ rất bùng nổ trong tương lai vì cả hai đều sở hữu visual rất hợp với dòng phim thanh xuân vườn trường. Hiện tại, thông tin Ngô Lỗi hợp tác với Thẩm Nguyệt trong Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy chỉ là đồn đoán. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức từ phía các diễn viên.

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