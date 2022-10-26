Rộ tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt sắp hợp tác trong dự án phim thanh xuân - vườn trường, netizen đồng loạt thả tim 'visual cặp đôi không thể nào phù hợp hơn'

Sao quốc tế 26/10/2022 15:09

Mạng xã hội lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt đã nhận được lời mời hợp tác trong dự án phim truyền hình có chủ đề thanh xuân vườn trường mang tên Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy.

Thành công của Tinh Hán Xán Lạn trong mùa hè năm nay có thể nói là bàn đạp vững chắc trong sự nghiệp tương lai của Ngô Lỗi. Sau khi bộ phim này kết thúc, mỹ nam được giới truyền thông và khán giả săn đón, quan tâm qua những dự án mới.

Rộ tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt sắp hợp tác trong dự án phim thanh xuân - vườn trường, netizen đồng loạt thả tim 'visual cặp đôi không thể nào phù hợp hơn' - Ảnh 1
Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt đã nhận được lời mời hợp tác trong dự án phim truyền hình có chủ đề thanh xuân vườn trường mang tên Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy.

Rộ tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt sắp hợp tác trong dự án phim thanh xuân - vườn trường, netizen đồng loạt thả tim 'visual cặp đôi không thể nào phù hợp hơn' - Ảnh 2
Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt được đồn đoán hợp tác trong Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy - Ảnh: Internet

Được biết, Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tức Tứ Đích Miêu do Quang Tuyến sản xuất. Nội dung phim kể về câu chuyện của Hứa U - cô nữ sinh nhỏ nhắn có tinh tinh nhút nhất mới từ phương nam chuyển trường đến. Tại ngôi trường mới, cô gặp phải Tạ Từ - cậu học sinh vẻ ngoài tuy điển trai nhưng tính cách lại khó ưa và thích nổi loạn. Cặp đôi đã trải qua một loạt những hiểu lầm, nhưng cũng từ đó mà thấu hiểu nhau hơn để rồi giúp nhau chữa lành cho đối phương.

Thẩm Nguyệt là cái tên không quá xa lạ đối với các mọt phim ngôn tình – thanh xuân. Cô nàng từng gây ấn tượng nhờ vai diễn cô nàng Trần Tiểu Hy đáng yêu trong dự án Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp đóng chính cùng Hồ Nhất Thiên. Cô còn được biết đến với vai Sam Thái trong bộ phim Tân Vườn Sao Băng ra mắt năm 2018.

Rộ tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt sắp hợp tác trong dự án phim thanh xuân - vườn trường, netizen đồng loạt thả tim 'visual cặp đôi không thể nào phù hợp hơn' - Ảnh 3
Thẩm Nguyệt từng gây ấn tượng nhờ vai diễn cô nàng Trần Tiểu Hy đáng yêu trong dự án Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp - Ảnh: Internet

Về phía Ngô Lỗi, bỏ qua tạo hình một Lăng tướng quân lạnh lùng, bí ẩn nhưng không kém phần si tình trong Tinh Hán Xán Lạn. Mỹ nam từng gây sốt với những hình ảnh mặc đồng phục học sinh với vẻ vừa điển trai vừa trẻ trung, hiền lành hệt như cậu bạn cùng lớp. Chính những khoảnh khắc đó, khán giả luôn mong chờ Ngô Lỗi sẽ tham gia vào một bộ phim thanh xuân vườn trường.

Rộ tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt sắp hợp tác trong dự án phim thanh xuân - vườn trường, netizen đồng loạt thả tim 'visual cặp đôi không thể nào phù hợp hơn' - Ảnh 4

Rộ tin Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt sắp hợp tác trong dự án phim thanh xuân - vườn trường, netizen đồng loạt thả tim 'visual cặp đôi không thể nào phù hợp hơn' - Ảnh 5
Ngô Lỗi từng gây sốt với những hình ảnh mặc đồng phục học sinh hiền lành, trẻ trung - Ảnh: Internet

Chính vì thế, nếu nhận lời mời đóng chính cùng nhau, Ngô Lỗi và Thẩm Nguyệt hứa hẹn sẽ rất bùng nổ trong tương lai vì cả hai đều sở hữu visual rất hợp với dòng phim thanh xuân vườn trường.

Hiện tại, thông tin Ngô Lỗi hợp tác với Thẩm Nguyệt trong Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy chỉ là đồn đoán. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức từ phía các diễn viên.

 

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Mạng xã hội vừa công bố bảng xếp hạng top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á. Đáng chú ý, có 3 cặp đôi của màn ảnh Hoa Ngữ góp mặt trong danh sách.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Lỗi Thẩm Nguyệt Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Cô Ấy sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện tại Thượng Hải, fan 'vui nhẹ' vì chỉ chờ có ngày này?

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện tại Thượng Hải, fan 'vui nhẹ' vì chỉ chờ có ngày này?

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư lập thành tích khủng ở thị trường Châu Á, Dương Tử chỉ biết ao ước?

Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà

Chia tay Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cùng 'tình mới' có màn chemistry đầy mật ngọt trong Tình Yêu Thôi Mà

Rộ tin Ngô Lỗi 'nên duyên' Ngu Thư Hân trong phần mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan couple rần rần vì bất ngờ ngoài sức tưởng tượng?

Rộ tin Ngô Lỗi 'nên duyên' Ngu Thư Hân trong phần mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, fan couple rần rần vì bất ngờ ngoài sức tưởng tượng?

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn?

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi từng vướng tin đồn 'cạch mặt' trong tiệc khai máy Tinh Hán Xán Lạn, fan couple đào lại khoảnh khắc 'dập tan' lời đồn?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI