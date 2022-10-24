Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Mạng xã hội vừa công bố bảng xếp hạng top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á. Đáng chú ý, có 3 cặp đôi của màn ảnh Hoa Ngữ góp mặt trong danh sách.

Phim ảnh là món ăn tinh thần lớn đối với phần đông các đối tượng khán giả. Điều công chúng quan tâm nhất khi thưởng thức một bộ phim đó chính là diễn biến câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính. Chính vì thế, diễn xuất ăn ý, chemistry bùng nổ chính là một trong những yếu tố quyết định lớn đến sự thành công của một bộ phim. Mới đây, mạng xã hội vừa công bố bảng xếp hạng top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á. Đáng chú ý, nằm trong top 10 bảng xếp hạng thuộc về 3 cặp đôi của màn ảnh Hoa Ngữ, trong đó có 2 cặp đôi dẫn đầu gây chú ý.

Dẫn đầu thuộc về hai cái tên quen thuộc Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác (tên couple là Bác Quân Nhất Tiêu). Điều đặc biệt, đứng vị trí top 1 lại thuộc về cặp đôi đam mỹ từng làm mưa làm gió trong dự án Trần Tình Lệnh vào năm 2018. Dù đã kết thúc khá lâu nhưng cặp đam mỹ này vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả bởi diễn xuất ăn ý của mình. Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Đứng ở vị trí á quân thuộc về cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư (Ngô Lộ Khả Đào). Là những gương mặt trẻ, lần thứ 2 hợp tác, lần đầu tiên sánh đôi trên màn ảnh. Tuy nhiên, chính nhờ diễn xuất ăn ý, ngọt ngào của cặp đôi đã khiến cho bộ phim Tinh Hán Xán Lạn ‘đại bạo’ và thắng đậm với lượt xem khủng và thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng trong mùa hè năm nay. Gần đây, Tinh Hán Xán Lạn của cặp đôi còn lọt top 2 tác phẩm ăn khách nhất, top trending trên nền tảng xem phim trực tuyến lớn Châu Á – Viu. Đồng thời, bộ phim còn "xâm chiếm" top 1 của Netflix Đài Loan.

Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Cùng bùng nổ trong mùa hè năm nay nhưng cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân (Đệ Hân Dẫn Lực) lại đứng vị trí 6, cách xa cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư. Cho dù thế nào, cũng không thể phủ nhận thành tích đáng nể của cặp đôi. Được biết, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân chỉ là những diễn viên mới nổi, lần đầu hợp tác, độ nổi tiếng chưa được biết đến nhiều bằng Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư nhưng đạt được thành tích này vẫn là một kỳ tích của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân. Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet Đứng ở các vị trí thứ 3, 4, 5 lần lượt thuộc về các cặp đôi: Mew – Gulf, Zee – Nunew, Bible – Build. Các vị trí từ thứ 7 đến thứ 10 lần lượt thuộc về Off-Gun, Riku Hagiwara - Yagu Yusei, Ohm Nanon và Billkin – PPKrit.

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