Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này?

Sao quốc tế 24/10/2022 14:56

Mạng xã hội vừa công bố bảng xếp hạng top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á. Đáng chú ý, có 3 cặp đôi của màn ảnh Hoa Ngữ góp mặt trong danh sách.

Phim ảnh là món ăn tinh thần lớn đối với phần đông các đối tượng khán giả. Điều công chúng quan tâm nhất khi thưởng thức một bộ phim đó chính là diễn biến câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính. Chính vì thế, diễn xuất ăn ý, chemistry bùng nổ chính là một trong những yếu tố quyết định lớn đến sự thành công của một bộ phim.

Mới đây, mạng xã hội vừa công bố bảng xếp hạng top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á. Đáng chú ý, nằm trong top 10 bảng xếp hạng thuộc về 3 cặp đôi của màn ảnh Hoa Ngữ, trong đó có 2 cặp đôi dẫn đầu gây chú ý.

Dẫn đầu thuộc về hai cái tên quen thuộc Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác (tên couple là Bác Quân Nhất Tiêu). Điều đặc biệt, đứng vị trí top 1 lại thuộc về cặp đôi đam mỹ từng làm mưa làm gió trong dự án Trần Tình Lệnh vào năm 2018. Dù đã kết thúc khá lâu nhưng cặp đam mỹ này vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả bởi diễn xuất ăn ý của mình.

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này? - Ảnh 1
Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Đứng ở vị trí á quân thuộc về cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư (Ngô Lộ Khả Đào). Là những gương mặt trẻ, lần thứ 2 hợp tác, lần đầu tiên sánh đôi trên màn ảnh. Tuy nhiên, chính nhờ diễn xuất ăn ý, ngọt ngào của cặp đôi đã khiến cho bộ phim Tinh Hán Xán Lạn ‘đại bạo’ và thắng đậm với lượt xem khủng và thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng trong mùa hè năm nay. Gần đây, Tinh Hán Xán Lạn của cặp đôi còn lọt top 2 tác phẩm ăn khách nhất, top trending trên nền tảng xem phim trực tuyến lớn Châu Á – Viu. Đồng thời, bộ phim còn "xâm chiếm" top 1 của Netflix Đài Loan.

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này? - Ảnh 2
Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cùng bùng nổ trong mùa hè năm nay nhưng cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân (Đệ Hân Dẫn Lực) lại đứng vị trí 6, cách xa cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư. Cho dù thế nào, cũng không thể phủ nhận thành tích đáng nể của cặp đôi. Được biết, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân chỉ là những diễn viên mới nổi, lần đầu hợp tác, độ nổi tiếng chưa được biết đến nhiều bằng Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư nhưng đạt được thành tích này vẫn là một kỳ tích của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân.

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân bất ngờ lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á, vẫn không bằng cặp đôi này? - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Đứng ở các vị trí thứ 3, 4, 5 lần lượt thuộc về các cặp đôi: Mew – Gulf, Zee – Nunew, Bible – Build. Các vị trí từ thứ 7 đến thứ 10 lần lượt thuộc về Off-Gun, Riku Hagiwara - Yagu Yusei, Ohm Nanon và Billkin – PPKrit.

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Mạng xã hội lan truyền thông tin một dân tình tinh mắt soi được Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đã 'âm thầm' bật chế độ 'fan cứng' của nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam

Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam

Loạt khoảnh khắc Vương Hạc Đệ khiến khán giả không nhịn được cười, đập tan tin đồn vẻ ngoài và tính cách 'phản diện' song hành

Loạt khoảnh khắc Vương Hạc Đệ khiến khán giả không nhịn được cười, đập tan tin đồn vẻ ngoài và tính cách 'phản diện' song hành

Vương Hạc Đệ được 'sao may mắn' chiếu mệnh, tin vui dồn dập từ Thương Lan Quyết đến Phù Đồ Duyên

Vương Hạc Đệ được 'sao may mắn' chiếu mệnh, tin vui dồn dập từ Thương Lan Quyết đến Phù Đồ Duyên

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' fan với hành động đẹp dành cho nhân viên của mình, fan ao ước 'có boss như vậy thật may mắn'

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' fan với hành động đẹp dành cho nhân viên của mình, fan ao ước 'có boss như vậy thật may mắn'

Lễ trao giải Kim Ưng công bố dàn khách mời mỹ nam cực phẩm, không thể thiếu Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến?

Lễ trao giải Kim Ưng công bố dàn khách mời mỹ nam cực phẩm, không thể thiếu Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI