Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' fan với hành động đẹp dành cho nhân viên của mình, fan ao ước 'có boss như vậy thật may mắn'

Sao quốc tế 21/10/2022 19:25

Team qua đường bắt chộp khoảnh khắc Vương Hạc Đệ có hành động đẹp dành cho nhân viên của mình khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Vương Hạc Đệ là mỹ nam thành công nhờ vào vai diễn ‘ác nam’ Đông Phương Thanh Thương trong bộ phim Thương Lan Quyết. Sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, có phần hơi badboy nên mỹ nam vào vai diễn ‘phản diện’ rất ngọt. Phần đông fan hâm mộ đều yêu thích mỹ nam khi đóng thể loại vai này vì không ai có thể hóa thân hợp hơn Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' fan với hành động đẹp dành cho nhân viên của mình, fan ao ước 'có boss như vậy thật may mắn' - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Chính vì có vẻ ngoài ‘phản diện’ đã khiến nam diễn viên thường xuyên nhận không ít lời chỉ trích, đặt điều không tốt với mác 'vibe trai hư'. Vương Hạc Đệ cũng từng lên tiếng thanh minh rằng bản thân anh là một người hiền lành và con người mình không hư như lời đồn. Khi hóa thân vào nhân vật, anh chỉ muốn mang đến cho khán cảm nhận chân thật nhất về tính cách nhân vật.

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' fan với hành động đẹp dành cho nhân viên của mình, fan ao ước 'có boss như vậy thật may mắn' - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ luôn bị hiểu lầm 'xấu tính' vì vẻ ngoài badboy của mình - Ảnh: Internet

Chính vì thế, mới đây, một khoảnh khắc được team qua đường bắt gặp phần nào dập tan tin đồn ‘xấu tính’ của Vương Hạc Đệ. Trong hình ảnh được người đó đăng tải, Vương Hạc Đệ lái xe chở trợ lý về nhà sau khi tan làm lúc đêm muộn, trợ lý chỉ ngồi bấm điện thoại không cần ‘động tay động chân gì’. Được biết, dạo gần đây Vương Hạc Đệ thường xuyên có mặt ở phim trường và hay về muộn. Tuy nhiên, anh chàng không hề tỏ ra bực dọc với nhân viên, thậm chí còn rất vui vẻ, nói chuyện phím cho nhân viên đỡ áp lực.

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' fan với hành động đẹp dành cho nhân viên của mình, fan ao ước 'có boss như vậy thật may mắn' - Ảnh 3Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' fan với hành động đẹp dành cho nhân viên của mình, fan ao ước 'có boss như vậy thật may mắn' - Ảnh 4

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' fan với hành động đẹp dành cho nhân viên của mình, fan ao ước 'có boss như vậy thật may mắn' - Ảnh 5
Vương Hạc Đệ lái xe chở trợ lý về nhà sau khi tan làm lúc đêm muộn, trợ lý chỉ ngồi bấm điện thoại không cần ‘động tay động chân gì’ - Ảnh: Internet 

Nhiều khán giả sau khi đọc được thông tin này đã vô cùng phấn khích, họ cho rằng người trợ lý này thật may mắn, ấm lòng khi có một người ‘boss’ như Vương Hạc Đệ. Thậm chí nhiều fan hâm mộ còn bật chế độ tiếp tục làm fan trung thành của mỹ nam, có người còn ước được trở thành nhân viên của mỹ nam.

Một bình luận khác cũng đồng tình ý kiến trên, người này còn dẫn chứng hình ảnh Vương Hạc Đệ đang đẩy xe lăn cho nhân viên của mình khi bị đau chân. Họ còn khen ngợi mỹ nam này sống rất tình cảm và đáng khen ngợi.

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' fan với hành động đẹp dành cho nhân viên của mình, fan ao ước 'có boss như vậy thật may mắn' - Ảnh 6
Vương Hạc Đệ từng đẩy xe lăn cho nhân viên bị đau chân - Ảnh: Internet

Ngoài ‘sống đẹp’, trước đó, Vương Hạc Đệ từng ghi điểm với công chúng vì quan điểm tình yêu đầy trưởng thành, chính chắn của mình dù lúc đó đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn khi Vương Hạc Đệ ở độ tuổi 19-20, có người hỏi ‘Anh có thể chờ được bạn gái trả lời tin nhắn trễ trong bao lâu’. Mỹ nam liền thẳng thắn đáp rằng ‘Chỉ cần cô ấy liên lạc lại với tôi là được. Sáng tôi có thể nhắn tin, tối cô ấy mới trả lời thì cũng không có vấn đề gì. Tình yêu chính là như vậy, tin tưởng vào tình yêu của tôi và cũng tin tưởng cô ấy’.

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' fan với hành động đẹp dành cho nhân viên của mình, fan ao ước 'có boss như vậy thật may mắn' - Ảnh 7
 Vương Hạc Đệ từng ghi điểm với công chúng vì quan điểm tình yêu đầy trưởng thành, chính chắn của mình lúc ở độ tuổi thanh thiếu niên - Ảnh: Internet

Qua những thông tin trên có thể thấy Vương Hạc Đệ ngoài được công chúng hâm mộ không chỉ bởi tài năng diễn xuất đột phá mà còn nhân cách tốt đẹp của mỹ nam.

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