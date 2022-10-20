Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' khán giả với quan điểm tình yêu thời niên thiếu 'Không quan trọng thời gian bao lâu bạn gái mới trả lời tin nhắn, chỉ cần có trả lời lại là được'

Mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn phỏng vấn của Vương Hạc Đệ nói về quan điểm tình yêu thời niên thiếu, câu trả lời nhanh chóng xếp ở top 3 của bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo những ngày qua.

Vương Hạc Đệ là một trong những mỹ nam nổi tiếng của Cbiz hiện nay. Từ sau thành công của Thương Lan Quyết với màn kết hợp tình cảm ăn ý của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân. Nhiều fan couple đẩy thuyền cặp đôi liên tục từ trong phim đến ngoài đời. Tuy nhiên, ‘thuyền couple’ chính thức chìm trước thông tin Vương Hạc Đệ đã có bạn gái lâu năm trước khi gia nhập showbiz. Chính vì thế, ngoài thông tin về những dự án mới của mỹ nam, chuyện đời tư tình cảm cũng được đông đảo khán giả quan tâm. 'Thuyền couple' Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân chính thức chìm khi mỹ nam đã có bạn gái - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn phỏng vấn của Vương Hạc Đệ nói về quan điểm tình yêu năm 21 tuổi. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn với tạp chí nổi tiếng vào năm 2019, khi được hỏi về việc chịu được bạn gái không trả lời tin nhắn trong bao lâu. Được biết ở thời điểm đó, nam diễn viên chỉ mới 21 tuổi, theo đó anh thẳng thắn chia sẻ: “Em không để ý tới chuyện đó đâu, chỉ cần cô ấy có trả lời lại em là được. Sáng em gửi tin nhắn, đến tối cô ấy trả lời lại cũng được. Tình yêu là như vậy, tin tưởng vào tình yêu của tụi em và cũng tin tưởng cô ấy”.

Vương Hạc Đệ đặt niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của mình và nửa kia - Ảnh: Internet Câu trả lời của Vương Hạc Đệ đã khiến nhiều fan hâm mộ lẫn các khán giả khá dành nhiều lời khen ngợi vì rất bản lĩnh và tự tin trong tình yêu. Nhiều khán giả cho rằng với độ tuổi còn trẻ mà Vương Hạc Đệ đã có câu trả lời vô cùng thuyết phục và thẳng thắn về quan điểm của bản thân, qua đó cho thấy sự trưởng thành, nhiệt huyết và tinh tế của mỹ nam. Không những thế khán giả còn cho rằng người con gái nào là bạn gái của Vương Hạc Đệ thì sẽ thật hạnh phúc khi có một người bạn trai vừa chung tình vừa tinh tế. Quan điểm tình yêu thời niên thiếu của Vương Hạc Đệ dẫn top 3 hotsearch - Ảnh: Internet Được biết, quan điểm về tình yêu của Vương Hạc Đệ năm còn 21 tuổi nhanh chóng xếp ở top 3 của bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo những ngày qua.

Như đã nói ở trên, Vương Hạc Đệ đã có bạn gái lâu năm trước khi gia nhập showbiz. Được biết, bạn gái mỹ nam có tên Lưu Nghệ, học chuyên ngành kiểm tra an ninh hàng không. Cả hai cùng học chung trường đại học và là mối tình đầu của nhau. Vương Hạc Đệ và bạn gái lâu năm - Ảnh: Internet Vương Hạc Đệ được nhận xét là người chung tình, cả hai cho đến nay đã bên nhau được 6 năm. Khi mỹ nam tham gia đóng phim Tân Vườn Sao Băng, Lưu Nghệ thường xuyên đến phim trường thăm bạn trai. Cả hai còn bị bắt gặp cùng chơi bóng rổ, mặc đồ đôi hay đi hẹn hò trên phim trường. Khi Vương Hạc Đệ tham gia đóng phim Tân Vườn Sao Băng, Lưu Nghệ thường xuyên đến phim trường thăm bạn trai - Ảnh: Internet Tuy nhiên vào thời điểm đó, Vương Hạc Đệ không quá nổi tiếng nên việc anh có bạn gái cũng nhanh chóng lắng xuống. Hiện tại danh tiếng mỹ nam đã khác xưa. Anh kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm, tránh để bạn gái phải chịu áp lực. Anh kín tiếng trong chuyện tình cảm khi nổi tiếng tránh để bạn gái phải chịu áp lực - Ảnh: Internet Hiện tại, quan điểm tình yêu thời niên thiếu của Vương Hạc Đệ vẫn được netizen chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

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