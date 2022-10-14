Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính?

Sau nhiều lời đồn đoán, mới đây, phía nhân viên của Vương Hạc Đệ xác nhận mỹ nam sẽ tham gia đóng chính trong dự án chuyển thể Trêu Nhầm (Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý) của tác giả Kiều Diêu. Dự án phim này vừa đổi tên thành Dĩ Ái Vi Doanh (Dựa Trên Tình Yêu), nữ chính nên duyên với Vương Hạc Đệ được ngầm xác định là Bạch Lộc.

Vương Hạc Đệ đóng chính trong dự án Dĩ Ái Vi Doanh, nữ chính được ngầm xác định là Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Không phải ngẫu nhiên Vương Hạc Đệ được chọn vào vai nam chính của bộ dự án này, ít ai biết, mọi thứ vốn đã có mối nhân duyên từ trước. Được biết, cách đây 1 năm, Vương Hạc Đệ từng chia sẻ với các fan hâm mộ hình ảnh tủ sách nhà mình và giới thiệu về các quyển sách mình đang đọc. Chính vì nhìn thấy bộ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý nằm chễm chệ trên giá sách của mỹ nam nên tác giả Kiều Diêu đã liên hệ anh vào vai nam chính ngay khi dự án này được chuyển thể thành phim.