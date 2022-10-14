Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính?

Sao quốc tế 14/10/2022 19:41

Không phải ngẫu nhiên Vương Hạc Đệ được chọn vào vai nam chính của dự án Trêu Nhầm, ít ai biết, mọi thứ vốn đã có mối nhân duyên từ trước.

Sau nhiều lời đồn đoán, mới đây, phía nhân viên của Vương Hạc Đệ xác nhận mỹ nam sẽ tham gia đóng chính trong dự án chuyển thể Trêu Nhầm (Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý) của tác giả Kiều Diêu. Dự án phim này vừa đổi tên thành Dĩ Ái Vi Doanh (Dựa Trên Tình Yêu), nữ chính nên duyên với Vương Hạc Đệ được ngầm xác định là Bạch Lộc.

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ đóng chính trong dự án Dĩ Ái Vi Doanh, nữ chính được ngầm xác định là Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Không phải ngẫu nhiên Vương Hạc Đệ được chọn vào vai nam chính của bộ dự án này, ít ai biết, mọi thứ vốn đã có mối nhân duyên từ trước. Được biết, cách đây 1 năm, Vương Hạc Đệ từng chia sẻ với các fan hâm mộ hình ảnh tủ sách nhà mình và giới thiệu về các quyển sách mình đang đọc. Chính vì nhìn thấy bộ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý nằm chễm chệ trên giá sách của mỹ nam nên tác giả Kiều Diêu đã liên hệ anh vào vai nam chính ngay khi dự án này được chuyển thể thành phim.

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính? - Ảnh 2
Nhờ mối nhân duyên đặc biệt với tác giả truyện gốc Kiều Diêu mà Vương Hạc Đệ được chọn vào vai nam chính - Ảnh: Internet

Ở dự án lần này, Vương Hạc Đệ vào vai nam chính Thời Yến – tổng tài trẻ tuổi, thông minh, thành đạt. Sống trong gia đình hào môn và ấn định nối nghiệp tập đoàn của gia đình nhưng Thời Yến không hề quan tâm mà chỉ sống theo lý tưởng cá nhân. Trong tình yêu, Thời Yến luôn chủ động nắm quyền kiểm soát tình cảm, đặt lợi ích lên hàng đầu. Cho tới khi gặp được nữ chính, sức hấp dẫn của cô đã khiến mọi quan điểm về tình yêu của anh dần thay đổi.

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính? - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ được đánh giá khá phù hợp với hình tượng nhân vật tổng tài lạnh lùng trong dự án này - Ảnh: Internet

Sau khi biết được về mối nhân duyên đặc biệt giữa Vương Hạc Đệ và tác giả bản gốc Kiều Diêu, nhiều netizen không khỏi thích thú. Các fan hâm mộ cho rằng đây đúng là nhân duyên tiền định, nhân vật này sinh ra để dành cho Vương Hạc Đệ. Một số khác cũng đồng tình vì Vương Hạc Đệ vốn có vẻ ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp đúng chuẩn hình tượng tổng tài ngôn tình nên vào vai này là hợp nhất.

Hiện tại, câu chuyện về mối nhân duyên của Vương Hạc Đệ và tác giả truyện gốc Kiều Diêu vẫn đang được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

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Phía quản lý của Vương Hạc Đệ đã có bài viết trên trang cá nhân xác nhận mỹ nam đã nhận lời đóng chính dự án chuyển thể Trêu Nhầm.

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