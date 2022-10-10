Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân là một trong những cặp đôi màn ảnh đình đám của màn ảnh xứ Trung thời gian gần đây từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết. Sự kết hợp ăn ý cùng những màn chemistry cực ngọt đã khiến không ít fan couple đẩy thuyền cặp đôi liên tục, không chỉ mong tái hợp trên phim ảnh mà còn có một phép màu tình cảm ở ngoài đời.

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân là một trong những cặp đôi màn ảnh đình đám của màn ảnh xứ Trung từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền loạt hình ảnh có liên quan đến cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân. Cụ thể, chủ thớt của bài viết đã bắt chộp những hình ảnh chứng minh cặp đôi Thương Lan Quyết có chung người hỗ trợ công việc dù cặp đôi lại không chung một công ty quản lý. Người này đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ mờ ám giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.