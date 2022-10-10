Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này?

Sao quốc tế 10/10/2022 19:49

Một trang mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền loạt hình ảnh chứng minh Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù cặp đôi lại không chung một công ty quản lý.

Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân là một trong những cặp đôi màn ảnh đình đám của màn ảnh xứ Trung thời gian gần đây từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết. Sự kết hợp ăn ý cùng những màn chemistry cực ngọt đã khiến không ít fan couple đẩy thuyền cặp đôi liên tục, không chỉ mong tái hợp trên phim ảnh mà còn có một phép màu tình cảm ở ngoài đời.

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân là một trong những cặp đôi màn ảnh đình đám của màn ảnh xứ Trung từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền loạt hình ảnh có liên quan đến cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân. Cụ thể, chủ thớt của bài viết đã bắt chộp những hình ảnh chứng minh cặp đôi Thương Lan Quyết có chung người hỗ trợ công việc dù cặp đôi lại không chung một công ty quản lý. Người này đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ mờ ám giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này? - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này? - Ảnh 3 
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này? - Ảnh 4 
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này? - Ảnh 5
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này? - Ảnh 6 
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này? - Ảnh 7

Một cư dân mạng phát hiện Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung một người hỗ trợ công việc dù không chung công ty - Ảnh: Internet

Ngay khi bài viết trên đăng tải, nhiều netizen đã phản pháo gây gắt. Đa số các netizen cho rằng rất có thể nhân viên này làm việc theo dạng công việc thời vụ nên có thể làm việc cho nhiều nghệ sĩ cùng lúc, chỉ khi nào chung một người quản lý dù khác công ty mới là chuyện lớn. Thậm chí, một số netizen còn mắng chủ thớt tung thông tin sai sự thật để bôi xấu Vương Hạc Đệ vì trên thực tế mỹ nam này đã có bạn gái và rất chung tình nên không có chuyện tình cảm mờ ám với người khác.

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này? - Ảnh 8
Nhiều khán giả đã phản ứng gây gắt trước thông tin trên - Ảnh: Internet

Hiện tại, bài viết về Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được kể ở trên vẫn còn đang tranh cãi gây gắt từ cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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