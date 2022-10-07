Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra?

Sao quốc tế 07/10/2022 11:12

Từ khóa với tiêu đề ‘Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình’ bất ngờ leo lên top 1 hot search vì lý do này.

Vương Hạc Đệ là một trong những mỹ nam đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, tên tuổi của mỹ nam có chỗ đứng trong lòng công chúng và thu về lượng fan lớn. Thế nên, từ sau khi được công chúng quan tâm, mọi hoạt động của Vương Hạc Đệ luôn được công chúng đặc biệt chú ý đến.

Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Mới đây, vào ngày nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc, Vương Hạc Đệ đã cho đăng tải hình ảnh selfie tại nhà với tiêu đề ‘Nghỉ lễ vui vẻ’. Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi dân tình tinh mắt phát hiện trên màn hình chiếu sau lưng mỹ nam vô tình để lọt hình ảnh của ca sĩ Tống Á Hiên.

Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 3

Hình ảnh Tống Á Hiên vô tình lọt vào khung ảnh của Vương Hạc Đệ -  Ảnh: Internet

Ngay lập tức từ khóa với tiêu đề ‘Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình’ leo lên top 1 hot search. Nhiều netizen giật mình vì tưởng cả hai về chung một nhà là sự thật nên liên tục ‘đẩy thuyền’. Số khác lại bày tỏ sự thích thú vì ‘Tôn Thượng’ cũng thích Idol Á Hiên của họ.

Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 4
Từ khóa ‘Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình’ leo lên top 1 hot search - Ảnh: Internet

Được biết, Tống Á Hiên sinh năm 2004 được biết đến với vai trò là một ca sĩ, diễn viên và cũng là thành viên của nhóm nhạc TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn trực thuộc công ty TF Entertainment. Nhóm bao gồm 7 thành viên: Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên được debut với vị trí thứ 3.

Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 5
Tống Á Hiên được biết đến với vai trò là một ca sĩ, diễn viên và cũng là thành viên của nhóm nhạc TNT - Ảnh: Internet

Hiện tại, từ khóa liên quan đến Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên vẫn còn được công chúng quan tâm những ngày qua.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Tống Á Hiên sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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