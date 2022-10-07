Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra?

Vương Hạc Đệ là một trong những mỹ nam đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, tên tuổi của mỹ nam có chỗ đứng trong lòng công chúng và thu về lượng fan lớn. Thế nên, từ sau khi được công chúng quan tâm, mọi hoạt động của Vương Hạc Đệ luôn được công chúng đặc biệt chú ý đến.

Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Mới đây, vào ngày nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc, Vương Hạc Đệ đã cho đăng tải hình ảnh selfie tại nhà với tiêu đề ‘Nghỉ lễ vui vẻ’. Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi dân tình tinh mắt phát hiện trên màn hình chiếu sau lưng mỹ nam vô tình để lọt hình ảnh của ca sĩ Tống Á Hiên.