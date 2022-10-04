Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ được cảnh sát Thượng Hải bắt trend cosplay 'cực xịn', dân tình 'cười xỉu' vì không thua kém gì bản gốc

Sao quốc tế 04/10/2022 16:08

Công an Thượng Hải vừa tung ra MV mới với kịch bản mô phỏng theo MV bài hát Tim Nàng do Lưu Vũ Ninh thể hiện. Đáng chú ý là hình ảnh Đông Phương Thanh Thương - Tôn Thượng uy vũ cùng Hoa Lan Nhỏ đáng yêu được cosplay 'cực xịn' không thua kém gì bản gốc.

Lên sóng vào dịp hè năm nay, bộ phim Thương Lan Quyết đã gây bão mạng xã hội. Bộ phim thu hút đông đảo khán giả nhờ vào nội dung lôi cuốn đặc biệt là diễn xuất của cặp đôi chính Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ được cảnh sát Thượng Hải bắt trend cosplay 'cực xịn', dân tình 'cười xỉu' vì không thua kém gì bản gốc - Ảnh 1
Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Được biết, Thương Lan Quyết được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân).

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ được cảnh sát Thượng Hải bắt trend cosplay 'cực xịn', dân tình 'cười xỉu' vì không thua kém gì bản gốc - Ảnh 2
Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân) - Ảnh: Internet

Theo đó, hình ảnh Đông Phương Thanh Thương - Tôn Thượng uy vũ cùng Hoa Lan Nhỏ đáng yêu cũng rất được yêu thích, được đông đảo bạn trẻ Trung Quốc mô phỏng theo. Tuy nhiên điều khiển nhiều người đều không ngờ đến đó là ngay cả công an Thượng Hải cũng không ngoại lệ khi đơn vị đã nhanh tay “bắt trend” quay MV phòng chống lừa đảo dựa trên bối cảnh tương tự như Thương Lan Quyết.

Mới đây, Công an Thượng Hải vừa tung ra MV mới với kịch bản mô phỏng theo MV bài hát Tim Nàng do Lưu Vũ Ninh thể hiện. Được biết đây cũng chính là ca khúc chủ đề của Thương Lan Quyết. Song song với việc phát hành MV mới, Công an Thượng Hải hi vọng sẽ truyền tải thông điệp phòng chống lừa đảo đến người dân. Theo đó, hình ảnh Đông Phương Thanh Thương bảo vệ Hoa Lan Nhỏ trước hành vi lừa đảo của kẻ xấu được ví như việc cảnh sát sẽ luôn đồng hành bên cạnh bạn mỗi khi bạn cần tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ được cảnh sát Thượng Hải bắt trend cosplay 'cực xịn', dân tình 'cười xỉu' vì không thua kém gì bản gốc - Ảnh 3
Công an Thượng Hải vừa tung ra MV mới với kịch bản mô phỏng theo OST phim Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Trong đó, một trong những phân đoạn thu hút sự chú ý của MV đó là cảnh Dung Hạo (nhân vật từng do Từ Hải Kiều đảm nhận) cùng Hoa Lan Nhỏ hẹn hò qua mạng để lừa gạt kiếm tiền. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc Hoa Lan Nhỏ chuẩn bị chuyển tiền cho kẻ xấu, Đông Phương Thanh Thương đã kịp thời xuất hiện ngăn cản, giúp đỡ Hoa Lan Nhỏ không bị lừa.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ được cảnh sát Thượng Hải bắt trend cosplay 'cực xịn', dân tình 'cười xỉu' vì không thua kém gì bản gốc - Ảnh 4
 Thông qua MV, công an Thượng Hải hi vọng sẽ truyền tải thông điệp phòng chống lừa đảo đến người dân - Ảnh: Internet

Dù chỉ là một đoạn MV ngắn được remake từ bộ phim Thương Lan Quyết nhưng nó cũng được nhận xét là đem lại hiệu quả nhiều hơn so với những phương pháp truyền thống với những văn bản “cứng nhắc”, đồng thời được nhiều netizen khen ngợi biết cách bắt kịp xu hướng hiện nay.

 

 

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Thương Lan Quyết sao hoa ngữ cbiz

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