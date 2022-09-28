Vương Hạc Đệ để lộ đôi tất bẩn trên sóng truyền hình khiến dân tình phản ứng dữ dội

Sao quốc tế 28/09/2022 16:25

Vương Hạc Đệ đã vô tình để lộ đôi tất trắng bị chuyển màu, nửa đen nửa vàng trên sóng truyền hình đã gây ra một cuộc thảo luận cực sôi nổi với vô vàn ý kiến trái chiều.

Thành công của bộ phim Thương Lan Quyết giúp nam chính Vương Hạc Đệ từ nghệ sĩ lận đận, mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm. Mỹ nam là một trong những nghệ sĩ được truyền thông và khán giả quan tâm nhất tại Trung Quốc hiện tại. Chính vì thế bất kỳ những khoảnh khắc nào của Vương Hạc Đệ cũng bị công chúng soi xét.

Vương Hạc Đệ để lộ đôi tất bẩn trên sóng truyền hình khiến dân tình phản ứng dữ dội - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Mới đây, Vương Hạc Đệ tham gia chương trình tạp kỹ All-Out Action (Hành Động Hết Mình). Điều đáng nói là nam thần đã vô tình để lộ đôi tất trắng bị chuyển màu, nửa đen nửa vàng đã gây ra một cuộc thảo luận cực sôi nổi với vô vàn ý kiến trái chiều.

Vương Hạc Đệ để lộ đôi tất bẩn trên sóng truyền hình khiến dân tình phản ứng dữ dội - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ vô tình để lộ đôi tất trắng bị chuyển màu, nửa đen nửa vàng trên sóng truyền hình khiến dân tình gần như chết lặng - Ảnh: Internet

Dù Vương Hạc Đệ rất nhiệt tình, sẵn sàng cởi hẳn giày khi tham gia trò chơi trong Hành Đồng Hết Mình nhưng lại để lộ đôi tất trắng bị bẩn. Trong khi, nhiều cư dân mạng cho rằng bản thân Vương Hạc Đệ là người nổi tiếng, xây dựng tạo hình nam thần mà lại xuất hiện với một đôi tất ố vàng như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy rất mất vệ sinh và khó chấp nhận được.

Thế nhưng, không ít người vẫn lên tiếng bảo vệ Vương Hạc Đệ, cảm thấy đôi tất trắng bị chuyển màu có thể là do đôi giày anh chàng đang đi bị phai màu bên trong, dẫn tới phần tất bị lem chứ chẳng có gì quá to tát để đánh giá nam diễn viên "ở bẩn".

Vương Hạc Đệ để lộ đôi tất bẩn trên sóng truyền hình khiến dân tình phản ứng dữ dội - Ảnh 3
 Không ít người vẫn lên tiếng bảo vệ Vương Hạc Đệ, cảm thấy đôi tất trắng bị chuyển màu có thể là do đôi giày anh chàng đang đi bị phai màu bên trong - Ảnh: Internet

Thành công thường đi liền với nhiều ánh nhìn soi xét, nổi tiếng đột ngột cũng khiến Vương Hạc Đệ gặp rắc rối. Quá khứ hút thuốc, xăm hình và hẹn hò của anh từng bị mang ra bàn tán. Tuy nhiên, những tin đồn tiêu cực về đời tư này không khiến sức hút của Vương Hạc Đệ giảm sút. Mỹ nam vẫn sở hữu lượt fan đông đảo và là gương mặt được săn đón trong các dự án quảng cáo, phim ảnh, sự kiện.

 

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