Điểm mặt tứ đại nam thần hot nhất mùa hè năm nay: Trương Hàn bất ngờ xếp chung danh sách với Vương Hạc Đệ và các mỹ nam khác nhưng nó lạ lắm

Sao quốc tế 28/09/2022 15:02

Một blogger vừa đăng tải bài viết bình chọn những nam thần hot nhất hè năm nay. Điều khiến các netizen 'bật ngửa' là cái tên Trương Hàn cũng có mặt trong danh sách.

Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) trong Thương Lan Quyết

Điểm mặt tứ đại nam thần hot nhất mùa hè năm nay: Trương Hàn bất ngờ xếp chung danh sách với Vương Hạc Đệ và các mỹ nam khác nhưng nó lạ lắm - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Cái tên Vương Hạc Đệ xuất hiện trong danh sách về độ hot thì không ai có thể phủ nhận. Sự thành công của bộ phim Thương Lan Quyết đã giúp Vương Hạc Đệ ‘kết nạp’ thêm lượng fan hùng hậu. Đồng thời, sau bộ phim tên tuổi và diễn xuất của Vương Hạc Đệ như bước lên một tầm cao mới.

Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương không giống những nam chính khác trên màn ảnh Hoa ngữ thời gian qua. Nhân vật đại diện cho kẻ ác nhưng lại có ngoại hình cực kỳ điển trai. Đặc biệt Nguyệt tôn đại nhân cũng có khả năng tấu hài cực mạnh, nên mới nhanh chóng được lòng khán giả.

Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) trong Tinh Hán Xán Lạn

Điểm mặt tứ đại nam thần hot nhất mùa hè năm nay: Trương Hàn bất ngờ xếp chung danh sách với Vương Hạc Đệ và các mỹ nam khác nhưng nó lạ lắm - Ảnh 2
Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Song hành với Thương Lan Quyết, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính cũng làm mưa làm gió mùa hè năm nay. Trong bộ phim, Ngô Lỗi vào vai Lăng Bất Nghi đã chinh phục khán giả bởi ngoại hình nam tính, tính cách mạnh mẽ cùng những màn tấu hài cực mạnh cũng như những màn chemistry cực ngọt cùng nữ chính Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư).

Ở thời điểm lên sóng, nhân vật Lăng Bất Nghi của Ngô Lỗi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số nhân vật. Sau bộ phim này, nhiều netizen cho rằng  có vẻ Ngô Lỗi rất hợp với những vai tướng quân mạnh mẽ.

Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) trong Mộng Hoa Lục

Điểm mặt tứ đại nam thần hot nhất mùa hè năm nay: Trương Hàn bất ngờ xếp chung danh sách với Vương Hạc Đệ và các mỹ nam khác nhưng nó lạ lắm - Ảnh 3
Trần Hiểu trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Mộng Hoa Lục là dự án phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi sau 16 năm. Trong bộ phim này, ngoài nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi), nam chính Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Cả ngoại hình và diễn xuất của Trần Hiểu trong lần tái xuất màn ảnh cổ trang này đều được đánh giá rất cao.

Nhiều netizen cho rằng so với nhân vật nữ chính Triệu Phán Nhi của Lưu Diệc Phi, Cố Thiên Phàm của Triền Hiểu không nổi tiếng bằng. Dẫu vậy anh chàng vẫn rất hot và được khán giả nhắc đến nhiều lần dù phim đã hết từ lâu.

Đổng Ngữ (Trương Hàn) trong Các Quý Ông Khu Đông Bát

Điểm mặt tứ đại nam thần hot nhất mùa hè năm nay: Trương Hàn bất ngờ xếp chung danh sách với Vương Hạc Đệ và các mỹ nam khác nhưng nó lạ lắm - Ảnh 4
Trương Hàn trong Các Quý Ông Khu Đông Bát - Ảnh: Internet

Đi ngược với 3 nam chính kể trên, Trương Hàn lọt danh sách hot nhất mùa hè năm nay vì nhận về ‘gạch đá’ của netizen khi bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát lên sóng.

Được biết, bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát là dự án do chính Trương Hàn ấp ủ suốt 4 năm từ khâu kịch bản, sản xuất đến đóng chính. Sau khi lên sóng vào đầu tháng 9, Các quý ông khu Đông Bát vấp phải nhiều chỉ trích vì Trương Hàn bị chê, diễn xuất vừa lố vừa gồng. Bên cạnh đó, bộ phim còn chứa vô số tình tiết vô duyên và lời thoại mang tính hạ thấp, mỉa mai phụ nữ được thể hiện dưới góc nhìn hạn hẹp, gia trưởng của đàn ông. Phim bị chấm 2,1/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban.

Điểm mặt tứ đại nam thần hot nhất mùa hè năm nay: Trương Hàn bất ngờ xếp chung danh sách với Vương Hạc Đệ và các mỹ nam khác nhưng nó lạ lắm - Ảnh 5
Phim của Trương Hàn bị chỉ trích lời thoại mang tính hạ thấp, mỉa mai phụ nữ - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn đã bị gỡ khỏi nền tảng sau khi nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng.

 

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Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc vì sau khi mua tạp chí có ảnh bìa Vương Hạc Đệ nhưng mở ra đã có 13 trang đều là hình ảnh Trương Hàn.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngô Lỗi Trương Hàn Trần Hiểu sao hoa ngữ

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