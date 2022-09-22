Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính?

Thương Lan Quyết là một trong những bộ phim bùng nổ của mùa hè năm nay. Dù không sở hữu dàn cast và kinh phí khủng nhưng bộ phim vẫn được sự yêu mấn của khán giả. Đặc biệt, sự ăn ý của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến fan không ngừng hối thúc ekip phim ra tiếp phần 2 của bộ phim.

Sự ăn ý của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến fan không ngừng hối thúc ekip phim ra tiếp phần 2 của bộ phim - Ảnh: Internet

Thế nhưng, gần đây có tin đồn Thương Lan Quyết sắp tới sẽ sản xuất thêm phần 2 nhưng vai chính sẽ giao cho Lý Nhất Đồng. Được biết, ở phần 1, Lý Nhất Đồng vào vai Ti Mệnh tinh quân phụ trách mệnh cách của mọi sự vật, đồng thời là sư phụ của Hoa Lan Nhỏ. Vốn dĩ trong các bộ phim tiên hiệp trước kia, nhân vật này đều do sao nam đóng, không những mang trong mình nhiệm vụ cao cả, mà còn phải cắt đứt đường tình duyên, nên nếu như tin đồn râm ran bấy lâu nay là thật, sẽ có khá nhiều điều hay ho để biên kịch khai thác.