Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính?

Sao quốc tế 22/09/2022 11:24

Sự ăn ý của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến fan không ngừng hối thúc ekip phim ra tiếp phần 2 của bộ phim. Thế nhưng, gần đây lại có tin Thương Lan Quyết sẽ sản xuất tiếp nhưng vai chính sẽ giao cho 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh'.

Thương Lan Quyết là một trong những bộ phim bùng nổ của mùa hè năm nay. Dù không sở hữu dàn cast và kinh phí khủng nhưng bộ phim vẫn được sự yêu mấn của khán giả. Đặc biệt, sự ăn ý của Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân khiến fan không ngừng hối thúc ekip phim ra tiếp phần 2 của bộ phim.

Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính? - Ảnh 1
 Sự ăn ý của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến fan không ngừng hối thúc ekip phim ra tiếp phần 2 của bộ phim - Ảnh: Internet

Thế nhưng, gần đây có tin đồn Thương Lan Quyết sắp tới sẽ sản xuất thêm phần 2 nhưng vai chính sẽ giao cho Lý Nhất Đồng. Được biết, ở phần 1, Lý Nhất Đồng vào vai Ti Mệnh tinh quân phụ trách mệnh cách của mọi sự vật, đồng thời là sư phụ của Hoa Lan Nhỏ. Vốn dĩ trong các bộ phim tiên hiệp trước kia, nhân vật này đều do sao nam đóng, không những mang trong mình nhiệm vụ cao cả, mà còn phải cắt đứt đường tình duyên, nên nếu như tin đồn râm ran bấy lâu nay là thật, sẽ có khá nhiều điều hay ho để biên kịch khai thác.

Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính? - Ảnh 2
Gần đây có tin đồn Thương Lan Quyết sắp tới sẽ sản xuất thêm phần mới nhưng vai chính sẽ giao cho Lý Nhất Đồng - Ảnh: Internet

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng và không có nhiều đất diễn, nhưng kỹ năng diễn xuất ấn tượng cùng tạo hình nổi bật khiến cư dân mạng phải cảm thán ngay khi cô vừa xuất hiện. Cũng vì hiệu ứng tích cực này, mà có tin đồn nói rằng Thương Lan Quyết sẽ sản xuất thêm phần 2, và vai chính được giao cho mỹ nhân 9x.

Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính? - Ảnh 3
Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng kỹ năng diễn xuất ấn tượng khiến cư dân mạng phải cảm thán ngay khi cô vừa xuất hiện - Ảnh: Internet

Được biết, sự nghiệp diễn xuất từ trước đến nay của Lý Nhất Đồng không mấy suôn sẻ, dù được thường xuyên diễn cặp với các nam lưu lượng nổi tiếng như Hứa Khải, Dương Dương, Đặng Luân... Có lẽ thứ mà nhiều người nhớ nhất khi nhắc tới cô nàng chính là danh xưng "Mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh".

Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính? - Ảnh 4
Lý Nhất Đồng được nhớ đến với danh xưng "Mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh" - Ảnh: Internet

Dù vậy, thông tin trên vẫn không được khán giả mấy mong chờ, vì phần đông đã dành tình cảm và sự chờ đợi cho màn tái hợp của cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân.

Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính? - Ảnh 5
Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Lý Nhất Đồng Thương Lan Quyết sao hoa ngữ

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