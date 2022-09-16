Cư dân mạng đã mở ra một cuộc bình chọn với chủ đề “Những nam chính trong phim ngôn tình hiện đại, cổ trang Trung Quốc dễ có khả năng ngoại tình nhất”. Theo đó kết quả cuộc bình chọn đã khiến nhiều người đều không khỏi bất ngờ khi có sự góp mặt của nhiều nhân vật chính đến từ những bộ ngôn tình, cổ trang đình đám.

Thể loại phim ngôn tình hiện đại, cổ trang luôn được phần đông các khán giả yêu thích. Đặc biệt là tạo hình và cách diễn xuất của các nam chính là một trong những yếu tố quyết định các khán giả có lựa chọn và tiếp tục theo dõi bộ phim hay không. Mới đây, trên mạng giải trí xứ Trung, cư dân mạng đã mở ra một cuộc bình chọn với chủ đề “Những nam chính trong phim ngôn tình hiện đại, cổ trang Trung Quốc dễ có khả năng ngoại tình nhất”. Theo đó kết quả cuộc bình chọn đã khiến nhiều người đều không khỏi bất ngờ khi có sự góp mặt của nhiều nhân vật chính đến từ những bộ ngôn tình, cổ trang đình đám.

Trong top 5 nhân vật ngôn tình hiện đại được cho là có khả năng ngoại tình cao nhất theo thứ tự là Mộ Dung Vân Hải (Vườn Sao Băng) với tỷ lệ bỏ phiếu chiếm đến 70 %, tiếp sau đó là Phong Đằng (Sam Sam Đến Rồi), Giang Thần (Gửi Thời Thanh Xuân Đẹp Đẽ Của Chúng Ta), Trương Vạn Sâm (Ngôi Sao Lấp Lánh) và Viên Soái (Nửa Là Đường Mật Nửa Nửa Là Đau Thương). Ngoài ra còn có nhiều cái tên khác cũng rất quen thuộc trong hội cày phim Trung như Hà Dĩ Thâm (Bên Nhau Trọn Đời), Tiêu Nại (Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên), Vu Đồ (Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh), Châu Sinh Thần (Một Đời Một Kiếp). Phong Đằng (Trương Hàn đóng) trong Sam Sam Đến Rồi - Ảnh: Internet Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương đóng) trong Bên Nhau Trọn Đời - Ảnh: Internet Tiếp đó là cuộc bình chọn với chủ đề “Những nam chính trong phim cổ trang ngôn tình Trung Quốc dễ có khả năng ngoại tình nhất”, cư dân mạng lại còn bất ngờ hơn khi có sự góp mặt của những gương mặt nam chính phản diện đình đám như Đông Phương Thanh Thương (Thương Lan Quyết), Lăng Bất Nghi (Tinh Hán Xán Lạn), Lý Thừa Ngân (Đông Cung), Hàn Thước (Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn). Ngoài ra còn có nhiều nhân vật đình đám không kém như Húc Phượng (Hương Mật Tựa Khói Sương), Vũ Văn Nguyệt (Sở Kiều Truyện), Dạ Hoa (Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa), Vũ Tư Phượng (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát).

Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi đóng) trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ đóng) trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Húc Phượng (Đặng Luân đóng) trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân đóng) trong Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet Ở dưới phần bình chọn, cư dân mạng cũng để lại nhiều lời bình luận cho những nam thần ngôn tình hiện đại lẫn cổ trang từng để lại ấn tượng trong lòng fan hâm mộ. -“Đời này ai mà chịu nổi Đông Phương Thanh Thương ngoài Hoa Lan Nhỏ , tiểu tam chắc cũng chẳng dám đến gần” -“Lăng Bất Nghi dám sao?” -“Vũ Tư Phượng 10 đời 10 kiếp mới cưới được người mình yêu , sao có thể dễ dàng ngoại tình được” -“Hà Dĩ Thâm yêu Triệu Mặc Sênh đến nỗi học làm “ tiểu tam ” của người ta, ai lại dám bỏ phiếu vậy” -“Sao vai diễn nào của Trương Hàn cũng được nhiều phiếu quá vậy” Mặc dù nằm trong danh sách top đầu những nam chính có khả năng ngoại tình nhất nhưng vẫn không thể phủ nhận tình yêu bền vững của các nam chính dành cho nữ chính trong phim.

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