Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

Theo thông tin mới đây cho rằng nữ chính của Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần phần 2) đã định trước cho Triệu Lộ Tư. Còn nam chính được cho là Tỉnh Bách Nhiên - tình cũ Nghê Ni.
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Thần Ẩn là phần tiếp theo của Thiên Cổ Quyết Trần. Được biết, ở phần Thiên Cổ Quyết Trần từng do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của thượng thần Nguyên Khải, con trai của chủ thần Thượng Cổ và chân thần Bạch Quyết. Nguyên Khải cũng như mẫu thân nắm giữa sức mạnh hỗn độn làm chủ trời đất. Nữ chính A Âm là người của Phượng Hoàng tộc nhưng vì duyên cớ mà trở thành một quỷ sai nơi âm ty. Hai con người không biết thân phận nhau, gặp gỡ và hiểu lầm, cùng nhau trở thành người bảo vệ mới của trời đất.
Theo thông tin mới đây cho rằng nữ chính của Thần Ẩn đã định trước cho Triệu Lộ Tư. Vốn có nhiều đồn đoán vai nam chính sẽ thuộc về Thành Nghị hoặc Bạch Kính Đình, thậm chí tên của Thành Nghị cũng đã hiện lên ở phần giới thiệu diễn viên phim. Nếu nam chính là Tỉnh Bách Nhiên thì quả là cú “quay xe” chóng mặt của đạo diễn.
Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989. Anh xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Các phim tiêu biểu của anh như: Tình yêu vượt qua nghìn năm, Chờ gió lên, Mai sau em sẽ về đâu, Tôi và tuổi 17 của tôi, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Truy lùng quái yêu. Tỉnh Bách Nhiên từng có cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, nhưng chia tay sau 2 năm hẹn hò.
Được biết, ở phần trước là Thiên Cổ Quyết Trần, phim bị ném đá tơi tả vì khả năng diễn xuất quá tệ của cặp đôi Châu Đông Vũ – Hứa Khải, đặc biệt Châu Đông Vũ còn bị mỉa mai không thương tiếc do nhận vai không phù hợp với ngoại hình và phong cách của mình.
Chính vì vậy, fan rất mong chờ Thần Ẩn sẽ được thực hiện chỉn chu hơn. Hiện nay đoàn làm phim vẫn chưa lên tiếng xác nhận dàn diễn viên chính và thời gian khai máy.