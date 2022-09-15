Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

Thần Ẩn là phần tiếp theo của Thiên Cổ Quyết Trần. Được biết, ở phần Thiên Cổ Quyết Trần từng do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của thượng thần Nguyên Khải, con trai của chủ thần Thượng Cổ và chân thần Bạch Quyết. Nguyên Khải cũng như mẫu thân nắm giữa sức mạnh hỗn độn làm chủ trời đất. Nữ chính A Âm là người của Phượng Hoàng tộc nhưng vì duyên cớ mà trở thành một quỷ sai nơi âm ty. Hai con người không biết thân phận nhau, gặp gỡ và hiểu lầm, cùng nhau trở thành người bảo vệ mới của trời đất.

Hứa Khải - Châu Đông Vũ từng đóng chính cho phần 1 của bộ phim Thần Ẩn - Ảnh: Internet

Theo thông tin mới đây cho rằng nữ chính của Thần Ẩn đã định trước cho Triệu Lộ Tư. Vốn có nhiều đồn đoán vai nam chính sẽ thuộc về Thành Nghị hoặc Bạch Kính Đình, thậm chí tên của Thành Nghị cũng đã hiện lên ở phần giới thiệu diễn viên phim. Nếu nam chính là Tỉnh Bách Nhiên thì quả là cú “quay xe” chóng mặt của đạo diễn.