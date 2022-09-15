Dã Man Sinh Trưởng tung poster phim chính thức, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời vì tạo hình cực ngầu

Sau thời gian chờ đợi, mới đây, đoàn phim Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đóng chính đã tung ra poster chính của phim.
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Sau thời gian chờ đợi, mới đây, đoàn phim Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đóng chính đã tung ra poster chính của phim. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào, phim còn có quy tụ dàn cast phụ ấn tượng gồm Lý Quang Khiết, Lưu Uy, Nhậm Trọng,...
Được biết , bộ phim Dã Man Sinh Trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại. Nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp” . Phim kể về Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh), từ một cô gái gia cảnh khó khăn phấn đấu trở thành nữ doanh nhân lẫy lừng nơi thương trường.
Để đạt được điều đó, Bán Hạ đã phải lăn lộn bươn chải, tìm tòi học hỏi khắp nơi, vượt qua muôn vàn khó khăn trắc trở trong quá trình khởi nghiệp, từ chuyện thiếu hụt ngân sách đến việc bị xã hội đen quấy phá bị các cơ quan làm khó dễ, tất cả đều đến tay cô xử lý. Tuy quá trình có vất vả, nhưng thành quả đạt được lại vô cùng viên mãn, ngọt ngào, Bán Hạ cuối cùng đã gặt hái được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.
Ngay khi poster được tung ra, Dã Man Sinh Trưởng nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng bởi tạo hình cực ngầu của Triệu Lệ Dĩnh, từ thần thái đến khí chất được khen là toát lên vẻ đẹp của một nữ tổng tài đích thực. Bên cạnh đó màu phim cũng được nhận xét là đậm chất điện ảnh, hoài cổ, tạo hình trang phục của các nhân vật ấn tượng vô cùng.
-“Đợi ngày khởi nghiệp cùng bà chủ Hứa”
-“Xem xong mà hóng phim ghê, mong chờ Triệu Lệ Dĩnh mang đến một nhân vật mới mang tên Hứa Ban Hạ”
-“Ôi trời, mê quá cái màu phim”
Sở hữu kịch bản kịch tính hấp dẫn với chủ đề đấu trí thương nghiệp và quy tụ dàn diễn viên đầy thực lực , Dã Man Sinh Trưởng là dự án được rất nhiều khán giả mong đợi , dự kiến sẽ “bom tấn truyền hình” khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong thời gian sắp tới.