Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tát một cú như trời giáng vào mặt Lâm Canh Tân khiến fan một phen hú hồn?

Sao quốc tế 06/09/2022 15:15

Trên mạng đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh tát vào mặt Lâm Canh Tân trên phim trường Dữ Phượng Hành. Cú tát này mạnh đến nỗi nam diễn viên phải nghiêng cả người theo.

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh tát vào mặt Lâm Canh Tân trên phim trường Dữ Phượng Hành. Cú tát này mạnh đến nỗi nam diễn viên phải nghiêng cả người theo. Tuy nhiên, nhìn vào biểu cảm của cặp đôi, không khó để nhận ra đây chỉ là hành động đùa giỡn hoặc một cảnh quay trong phim mà thôi.

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tát một cú như trời giáng vào mặt Lâm Canh Tân khiến fan một phen hú hồn? - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tát một cú như trời giáng vào mặt Lâm Canh Tân khiến fan một phen hú hồn? - Ảnh 2 
Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tát một cú như trời giáng vào mặt Lâm Canh Tân khiến fan một phen hú hồn? - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh tát vào mặt Lâm Canh Tân trên phim trường Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet 

Trong cảnh quay này, cả Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) đều diện một bộ trang phục trắng đơn giản. Không chỉ choáng ngợp trước visual của couple chính, dân tình còn được phen hú hét trước hành động ôm eo cực kỳ thân mật, ngọt ngào của cả 2. Có thể thấy, lần hợp tác thứ 2 này của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân rất vui vẻ và hòa hợp.

- Nhìn ảnh trên tưởng nựng mặt chứ, xong nhìn xuống ảnh dưới hóa ra là tấu hài.

- Hài hết sức, bà Dĩnh vừa nói ở đoàn phim Dữ Phượng Hành rất vui vẻ.

- Tưởng ngôn tình cảm động hóa ra là màn tấu hài cảm lạnh. Ôi là trời cái nết của Vương gia ngang ngược chưa kìa.

- Chemistry của cặp này đỉnh thật, thích từ hồi đáng Sở Kiều Truyện đến giờ. Ở ngoài đời cả 2 cũng thân thiết lắm.

- Nhìn Vương gia và Thần quân thấy cảm lạnh ghê, 2 ông bà này mà tấu hài thì banh cái him trường luôn ấy.

Được biết, bộ phim Dữ Phượng Hành là dự án tái hợp sau 5 năm hợp tác trong Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tát một cú như trời giáng vào mặt Lâm Canh Tân khiến fan một phen hú hồn? - Ảnh 4
Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Bích Thương vương Thẩm Ly “ngậm ngọc mà sinh ra”, xinh đẹp, mạnh mẽ, khí phách hiên ngang lại bị chỉ hôn cho một tên nổi tiếng “không ra gì”. Không thể chấp nhận cuộc hôn nhân hoang đường này, nàng quyết định “đào hôn”. Trên đường đi, Thẩm Ly gặp nạn trọng thương, từ “phượng hoàng Ma giới” biến thành “con gà trụi lông” không hơn không kém, lưu lạc nhân gian. Trong lúc khó khăn, Thẩm Ly gặp gỡ Hành Vân, được chàng cưu mang. Ngày tháng chung sống bình dị mà ấm áp, Thẩm Ly dần rung động với Hành Vân, dốc hết tình cảm mà yêu chàng. Thế nhưng, vận mệnh đã định, Thẩm Ly bị buộc về Ma giới. Hành Vân cũng mất ngay sau đó.

Hiện bộ phim Dữ Phượng Hành do Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vẫn đang trong quá trình quay.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ cbiz

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