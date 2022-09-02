Triệu Lệ Dĩnh có một bộ phim 'đáng quên' trong sự nghiệp phim ảnh, có hẳn 12 biên kịch thay nhau 'xào nấu' kịch bản dở tệ?

Sao quốc tế 02/09/2022 22:08

Mặc dù được tuyên truyền rầm rộ và có dàn diễn viên hút fan là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác nhưng do nhiều lý do khác nhau mà dự án này nhận về vô số lời chỉ trích, chê bai.

Hữu Phỉ là dự án đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh tham gia sau khi đầu quân cho Hòa Tụng. Vì là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài nghỉ sinh em bé nên nàng tiểu hoa vô cùng coi trọng, dành nhiều thời gian, tâm huyết để hoàn thành trọn vẹn vai diễn. Mặc dù được tuyên truyền rầm rộ và có dàn diễn viên hút fan là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác nhưng do nhiều lý do khác nhau mà dự án này nhận về vô số lời chỉ trích, chê bai.

Triệu Lệ Dĩnh có một bộ phim 'đáng quên' trong sự nghiệp phim ảnh, có hẳn 12 biên kịch thay nhau 'xào nấu' kịch bản dở tệ? - Ảnh 1
Mặc dù được tuyên truyền rầm rộ và có dàn diễn viên hút fan là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác nhưng Hữu Phỉ vẫn nhận về vô số lời chỉ trích, chê bai - Ảnh: Internet

Bản thân Triệu Lệ Dĩnh rất thích nguyên tác của Hữu Phỉ, đạo diễn cũng nói với cô rằng phim sẽ được dựng bám sát theo tiểu thuyết gốc nên nữ diễn viên an tâm tham gia. Tuy nhiên thực tế lại không như vậy.

Hữu Phỉ là phim cấp S+ nhưng được viết kịch bản và quay vội vàng theo kiểu cuốn chiếu, viết một tập quay một tập. Chính vì lý do này mà nhiều tình tiết ban đầu không khớp với phần sau vì không có thời gian sửa hay quay lại. Thậm chí mãi sau này Triệu Lệ Dĩnh mới biết phim có hẳn 12 biên kịch, mỗi người một ý, “xào nấu” kịch bản khác xa với nguyên tác ban đầu.

Triệu Lệ Dĩnh có một bộ phim 'đáng quên' trong sự nghiệp phim ảnh, có hẳn 12 biên kịch thay nhau 'xào nấu' kịch bản dở tệ? - Ảnh 2
Phim có hẳn 12 biên kịch, mỗi người một ý, “xào nấu” kịch bản khác xa với nguyên tác ban đầu - Ảnh: Internet

Nhiều nguồn tin tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh thậm chí bỏ quay giữa chừng vì quá tức giận và thất vọng, nhưng sau đó đạo diễn đã thuyết phục được nàng tiểu hoa hoàn thành nốt vai diễn. Với những lý do này, dễ hiểu khi Hữu Phỉ có thành tích khá lẹt đẹt, mờ nhạt trên đường đua phim ảnh.

Được biết, Hữu Phỉ là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Priest, Hữu Phỉ có nội dung chính xoay quanh hành trình trưởng thành của Chu Phỉ và chuyện tình “khắc cốt ghi tâm” của nàng và Tạ Doãn.

Triệu Lệ Dĩnh có một bộ phim 'đáng quên' trong sự nghiệp phim ảnh, có hẳn 12 biên kịch thay nhau 'xào nấu' kịch bản dở tệ? - Ảnh 3
Hữu Phỉ là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Priest - Ảnh: Internet

Trong bối cảnh đất nước loạn lạc, nội chiến liên miên, Chu Phỉ – cháu gái của đại hiệp Lý Trưng danh chấn giang hồ, tiểu thư của 48 trại phỉ – rời nhà xuống núi để rèn luyện bản thân, bảo vệ chính nghĩa. Trên hành trình này, nàng gặp được Đoan Vương tiền triều Tạ Doãn. Hai người trở thành bạn đồng hành, cùng nhau trải qua những nguy hiểm, những âm mưu quỷ kế tranh giành quyền lực, khám phá giang sơn rộng lớn, cùng nhau trưởng thành để viết nên một giai thoại “danh chấn giang hồ”.

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