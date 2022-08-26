Dữ Phượng Hành tiếp tục ‘nhá hàng’ cảnh hậu trường 'hiếm có khó tìm' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Lâm Canh Tân được thấy đang rất tập trung nghiêm cứu kịch bản, khoe trọn góc nghiêng cực phẩm cùng chiếc mũi cao khiến không ít người ngưỡng mộ. Theo đó, khí chất dịu dàng, ôn nhuận như ngọc của mỹ nam Sở Kiều Truyện trong vai diễn Hành Chỉ cũng hàng triệu người hâm mộ đều cảm thấy rung động không dứt.

Mới đây, dự án phim truyền hình mới đang quay Dữ Phượng Hành vừa tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất, nhá hàng tạo hình cổ trang cực phẩm của cặp đôi chính Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh .

Trái lại với nét ôn nhu của Lâm Canh Tân, nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong tác phẩm lần này lại có phần mạnh mẽ, kiên cường, nhưng trên phim trường cô nàng cũng rất đáng yêu khi mỉm cười rạng rỡ.

Trái lại với nét ôn nhu của Lâm Canh Tân, nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong tác phẩm lần này lại có phần mạnh mẽ, kiên cường - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Trước Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã từng hợp tác trong Sở Kiều Truyện và phim ngắn Quán Rượu Vô Ưu. Trong đó, sự thành công vang dội của Sở Kiều Truyện đã giúp cả hai thu hoạch nhiều rất nhiều lợi ích, thật sự là “danh lợi song thu”. Đặc biệt, cái kết dang dở của Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt người trong Sở Kiều Truyện không khỏi làm người xem day dứt và tiếc nuối. Do đó, việc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lần nữa “nên duyên” trong Dữ Phượng Hành càng khiến nhiều người háo hức mong chờ.