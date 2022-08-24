Dàn diễn viên Cửu Lão Môn ngày ấy – bây giờ: Triệu Lệ Dĩnh sự nghiệp phát triển khá mạnh mẽ, Viên Băng Nghiên sắp ‘bay màu’ vì trốn thuế

Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tuyên bố đã kết hôn với Phùng Thiệu Phong khi cô vẫn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Mặc dù nhận về rất nhiều bình luận trái chiều nhưng cuộc sống hôn nhân của cặp đôi này cũng coi như là khá hạnh phúc. Chỉ có điều sau hơn 2 năm bên nhau, “Phong – Dĩnh” đã lựa chọn ly hôn vào năm ngoái, nguyên nhân thật sự khiến họ đường ai nấy đi thì không được tiết lộ rõ ràng. Nhưng dù đã ly hôn nhưng mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng khá tốt đẹp, họ cũng cùng nhau nuôi con.

Khoảng thời điểm Lão Cửu Môn lên sóng thì Triệu Lệ Dĩnh đang là nàng tiểu hoa rất hot trên màn ảnh rồi. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích trong sự nghiệp, những bộ phim khác của cô như Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện đều rất nổi tiếng.

Sau khi sinh con thì sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh có chững lại vì những dự án như Hữu Phỉ và Ai Là Hung Thủ đều không gặt hái được thành công. May mắn là Triệu Lệ Dĩnh đã quyết định chuyển hình, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia tuy không gây bão trên màn ảnh nhưng cô ấy cũng nhận được nhiều lời khen. Bước đầu chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh cũng coi như là khá ổn rồi, mình cũng muốn xem cô ấy có thể tiến bộ hơn trong các dự án tiếp theo không.

Viên Băng Nghiên

Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Viên Băng Nghiên có chút danh tiếng từ Lão Cửu Môn, nhưng vì ngoại hình và diễn xuất đều không quá nổi bật nên cô ấy ngụp lặn trong nhiều vai chính và cả vai phụ nhưng vẫn không thể tỏa sáng được.

Tuy nhiên, thành công bất ngờ của Lưu Ly vào năm 2020 đã giúp Viên Băng Nghiên có bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Đáng tiếc là sau đó, Viên Băng Nghiên có một khoảng thời gian khá dài không vào đoàn phim mới, việc tiếp thị cũng kém nên nhiệt độ ngày càng đi xuống.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì mấy khi sau đó, Viên Băng Nghiên chuyển sang “ké fame” Triệu Lệ Dĩnh khi bắt chước đàn chị từ cách chụp hình cho đến phong cách, thậm chí cả hướng đi sự nghiệp và còn tự nhận là bản sao của nàng mỹ nhân Sở Kiều Truyện.

Vì bắt chước Triệu Lệ Dĩnh nên công chúng không có cái nhìn thiện cảm với Viên Băng Nghiên. Thời gian gần đây, bộ Chúc Khanh Hảo giúp Viên Băng Nghiên ghi dấu ấn trong lòng khán giả, cứ tưởng sự nghiệp sắp tiếp tục thăng hoa thì cô lại vướng phải ồn ào thuế. Viên Băng Nghiên không bị phong sát triệt để có nguy cơ sắp “bay màu, đặc biệt là vai cổ trang sắp tới trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Bành Tiểu Nhiễm

Bành Tiểu Nhiễm - Ảnh: Internet

So với Triệu Lệ Dĩnh và Viên Băng Nghiên thì Bành Tiểu Nhiễm lại càng mờ nhạt hơn hẳn. Nhưng sau Lão Cửu Môn thì Bành Tiểu Nhiễm khá may mắn khi lọt vào mắt xanh của Phạm Băng Băng và trở thành nghệ sĩ dưới trướng của đàn chị. Phạm Băng Băng nhiệt tình nâng đỡ Bành Tiểu Nhiễm, còn giao cho cô diễn viên trẻ ít kinh nghiệm này vai nữ chính của Đông Cung. Bạn nào để ý thì chắc cũng thấy Bành Tiểu Nhiễm từng được ưu ái đến mức nào.

Chỉ là Bành Tiểu Nhiễm cũng nhọ lắm. Đông Cung thành công cũng là lúc Phạm Băng Băng gặp nạn nên sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm ít nhiều bị ảnh hưởng. Cô từng có một khoảng thời gian dài không nhận được phim đóng mặc dù có chỗ dựa là Đông Cung.

May sao ông trời không tuyệt đường của ai, Bành Tiểu Nhiễm có cơ hội nhận phim và cô ấy chú trọng vào cổ trang – dòng phim đã từng giúp cô ấy thành công. Năm ngoái, Bành Tiểu Nhiễm có bộ Quân Cửu Linh lên sóng nhưng lại không được chú ý đến.

Cái bóng quá lớn của Đông Cung khiến Bành Tiểu Nhiễm không thể vượt qua được, mà diễn xuất của cô ấy cũng không được đánh giá cao. Bành Tiểu Nhiễm bị chê diễn xuất từ thời Đông Cung rồi cơ, chỉ là nửa phần cuối phim cô ấy phát huy không tệ nên khán giả cũng bỏ qua.