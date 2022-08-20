Dân tình từng sợ phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh phá hỏng phiên bản của Củng Lợi trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia trước đó đều có lý do?

Mặc dù nội dung của bản truyền hình với bản điện ảnh có khác nhau, nhưng hình tượng nhân vật nữ chính lại có nét tương đồng, đó là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh bị đem ra so sánh với Củng Lợi.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia gây chú ý lớn ngoài cái tên gây bão Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, một phần là do có đạo diễn Trịnh Hiểu Long cầm trịch tác phẩm này. Trịnh Hiểu Long là vị đạo diễn vô cùng nổi tiếng ở mảng truyền hình, được biết đến với rất nhiều bộ phim đình đám như Chân Hoàn Truyện, Cao Lương Đỏ… Đồng thời, ông cũng là người làm nên thành tựu của các ngôi sao hàng đầu Hoa Ngữ như Tôn Lệ, Châu Tấn. Mỗi một tác phẩm do vị đạo diễn này đảm nhận đều nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của công chúng, vì tên tuổi của ông chính là bảo chứng cho chất lượng.

Đạo diễn Trịnh Hiểu Long - Ảnh: Internet Với tiềm năng kể trên, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được coi là một tác phẩm lớn mang tính bước ngoặt đối với Triệu Lệ Dĩnh. Những nàng tiểu hoa sau 85 thường xuyên tham gia các vai diễn trong phim thần tượng hoặc đề tài huyền huyễn - đây được xem là những tác phẩm “mì ăn liền” không được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong khi việc góp mặt trong một dự án chính kịch như Triệu Lệ Dĩnh mới được coi là tiêu chí khẳng định thực lực, diễn xuất của người diễn viên, giúp họ nhận được sự công nhận của công chúng, từ đó tạo nên bước tiến mới cho sự nghiệp của mình. Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Vạn Gia Tố Tụng của nhà văn Trần Nguyên Bân, mà phiên bản điện ảnh từng được thực hiện trước đó có tên là Thu Cúc Đi Kiện do Củng Lợi đảm nhận vai nữ chính. Mặc dù nội dung của bản truyền hình với bản điện ảnh có khác nhau, nhưng hình tượng nhân vật nữ chính lại có nét tương đồng, đó là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh bị đem ra so sánh với Củng Lợi.

Củng Lợi - Ảnh: Internet Trên các diễn đàn xứ Trung có rất nhiều dân mạng nhận định việc chuyển thể cuốn tiểu thuyết Vạn Gia Tố Tụng trong thời đại ngày nay thật sự khó lòng giữ được nội dung theo đúng nguyên tác. Vì rằng nhiều vùng nông thôn ở Trung Quốc đã dùng mạng 5G, cộng thêm phạm vi phủ sóng rộng lớn của Douyin với vô số các video ngắn. Bởi vậy nên hình ảnh các thôn nữ ngày nay cũng không còn giống hình ảnh thôn nữ năm nào. Thu Cúc của thời đại mới cũng không thể cố chấp và ngớ ngẩn như trước. Dân mạng này cho rằng, Thu Cúc của Triệu Lệ Dĩnh (với tên gọi mới là Hạnh Phúc) nếu không “lúa” thì liệu có còn là Thu Cúc hay không? Như thế chẳng phải đã huỷ hoại phim điện ảnh của Củng Lợi sao? Chỉ cần nhắc tên Thu Cúc Đi Kiện, khán giả lập tức nhớ đến khuôn mặt rám đỏ của một thôn nữ sống trên vùng cao nguyên và chiếc khăn đội đầu màu xanh mang đặc phong cách thôn quê của Củng Lợi. Đồng thời, người xem càng cảm phục diễn xuất của Củng Hoàng khi vào vai nhân vật nào cũng diễn rất đạt, khi thoát khỏi vai diễn vẫn không hề ảnh hưởng đến hình tượng nữ hoàng của Củng Lợi. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mở ra cơ hội rất lớn cho nàng tiểu hoa họ Triệu tạo sự đột phá, nhưng nó cũng ẩn chứa những thử thách rất lớn để chờ đợi cô phải vượt qua. Nhiều netizen cũng hi vọng rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ làm nên kỳ tích với vai diễn chuyển hình này.

Dự án kết hợp đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn hé lộ poster cực mới lạ Một tạp chí đình đám bất ngờ nhá hàng hình ảnh poster cho phim ngắn mới với sự kết hợp của Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, phim ngắn có tựa đề ‘Chào Bạn, Chào Bạn’. Theo đó, nội dung phim được lấy đề tài về mối quan hệ giữa Al và con người.

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