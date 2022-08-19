Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với tạo hình cổ trang thời Đường, dân tình mê mẩn đồn đoán mỹ nhân sắp 'comeback' phim cung đấu?

Sao quốc tế 19/08/2022 10:05

Triệu Lệ Dĩnh vừa tung bộ ảnh cổ trang cung đình lộng lẫy, nét xinh đẹp sắc sảo của nữ diễn viên đã khiến netizen không khỏi phải cảm thán.

Triệu Lệ Dĩnh vừa tung bộ ảnh cổ trang cung đình lộng lẫy, nét xinh đẹp sắc sảo của nữ diễn viên đã khiến netizen không khỏi phải cảm thán.

Trong loạt ảnh được phòng làm việc tung ra, Triệu Lệ Dĩnh mặc một bộ trang phục màu trắng vàng nhẹ nhàng. Mái tóc của cô nàng được búi cao, đeo trâm vàng tuy đơn giản nhưng lại làm toát lên vẻ sang trọng, cao quý. Nhìn bối cảnh và thiết kế trang phục, nhiều dân mạng cho rằng tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh rất giống với của các mỹ nhân thời Đường.

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với tạo hình cổ trang thời Đường, dân tình mê mẩn đồn đoán mỹ nhân sắp 'comeback' phim cung đấu? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với tạo hình cổ trang thời Đường, dân tình mê mẩn đồn đoán mỹ nhân sắp 'comeback' phim cung đấu? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với tạo hình cổ trang thời Đường, dân tình mê mẩn đồn đoán mỹ nhân sắp 'comeback' phim cung đấu? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với tạo hình cổ trang thời Đường, dân tình mê mẩn đồn đoán mỹ nhân sắp 'comeback' phim cung đấu? - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với tạo hình cổ trang mới - Ảnh: Internet  

 

Nếu không biết rõ, chắc hẳn fan hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến một tựa phim cổ trang hoành tráng nào đó, Triệu Lệ Dĩnh đang sắm vai một vị hoàng hậu nhan sắc tuyệt trần, khí chất rạng ngời của hào quang nữ chính.

Được biết, đây là hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong một TVC quảng cáo của một thương hiệu yến cao cấp nhân dịp tết Trung Thu. Trong đoạn phim ngắn hơn 1 phút, nữ hoàng rating xuất hiện trong phong cách cổ trang và cả hiện đại. Nét đẹp không những sắc sảo hút mắt mà thần thái và khí chất của nữ diễn viên cũng lập tức chinh phục người xem, liền hồi tưởng lại Minh Lan Truyện, thậm chí còn nghĩ ra 7749 thể loại kịch bản cho tạo hình điểm A+ này của "bà mẹ một con".

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với tạo hình cổ trang thời Đường, dân tình mê mẩn đồn đoán mỹ nhân sắp 'comeback' phim cung đấu? - Ảnh 5
Thực ra chỉ là một dự án TVC mới của mỹ nhân - Ảnh: Internet

 

Sau khi nhìn thấy loạt tạo hình mới này của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều khán giả đã mong cô nàng có thể nhận một dự án phim thời Đường và nếu là cung đấu thì càng hấp dẫn. Từ khi gia nhập giới giải trí đến nay, ngoài Lục Trinh Truyền Kỳ, Triệu Lệ Dĩnh chưa đóng thêm vai chính nào trong phim cung đấu cả.

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với tạo hình cổ trang thời Đường, dân tình mê mẩn đồn đoán mỹ nhân sắp 'comeback' phim cung đấu? - Ảnh 6
Triệu Lệ Dĩnh trong Lục Trinh Truyền Kỳ - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại khả năng Triệu Lệ Dĩnh nhận phim cung đấu là rất thấp. Nguyên nhân trước hết chính là bởi định hướng chuyển hình trong tương lai của cô nàng. Tiếp đến, cũng giống với phim chuyển thể từ đam mỹ, xuyên không, dòng phim cung đấu đang ngày càng bị kiểm duyệt gắt gao. Chính vì vậy Triệu Lệ Dĩnh sẽ không mạo hiểm chọn một dự án có nguy cơ đắp chiếu nằm kho để đóng.

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc. Sau thành công của bộ phim chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia với vai diễn Hà Hạnh Phúc, khán giả đang rất nóng lòng chờ đợi ngày Dã Man Sinh Trưởng được trình làng. Bên cạnh đó, cộng đồng mọt phim cũng không quên liên tục cập nhật hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành – dự án phim truyền hình huyền huyễn đánh dấu màn tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân.

 

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