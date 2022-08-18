Quy tắc ngầm khiến các sao Hoa Ngữ bị phân biệt địa vị trên thảm đỏ: Triệu Lệ Dĩnh và các mỹ nhân nổi tiếng được ‘cơm bưng nước rót’, diễn viên hết thời và chưa nổi bị 'ghẻ lạnh'

Sao quốc tế 18/08/2022 19:43

Không phải ai cũng biết, trên thảm đỏ xứ Trung có khá nhiều quy tắc ngầm mọi người phải tự hiểu, bao gồm sự khác biệt về đãi ngộ của các ngôi sao.

Không phải ai cũng biết, trên thảm đỏ xứ Trung có khá nhiều quy tắc ngầm mọi người phải tự hiểu, bao gồm sự khác biệt về đãi ngộ của các ngôi sao.

Khi đi dự thảm đỏ, những mỹ nhân đình đám như AngelaBaby, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba... đều được nhân viên công tác và MC săn đón hết sức nhiệt tình. Nếu trang phục của họ khó di chuyển hay bị gấp nếp khi tạo dáng thì ngay tức khắc sẽ có người tới chỉnh sửa, phục vụ từ a tới z.

Quy tắc ngầm khiến các sao Hoa Ngữ bị phân biệt địa vị trên thảm đỏ: Triệu Lệ Dĩnh và các mỹ nhân nổi tiếng được ‘cơm bưng nước rót’, diễn viên hết thời và chưa nổi bị 'ghẻ lạnh' - Ảnh 1
Mỹ nhân đình đám được nâng váy hết sức nhiệt tình - Ảnh: Internet

 

Thế nhưng, đối với những nữ diễn viên không mấy danh tiếng hoặc đã hết thời thì đãi ngộ trên thảm đỏ của họ lại chẳng được tốt như thế. Điển hình như Dĩnh Nhi – tình địch một thời của Dương Mịch, “lên đồ” xinh tươi đi dự sự kiện nhưng phải tự mình loay hoay chỉnh lại phần đuôi váy trước khi tạo dáng mà chẳng hề có sự giúp đỡ nào cả. Nam MC đứng cạnh đó cũng trong trạng thái: “Không quan tâm”, mặc cho chị đẹp tự thân vận động.

Quy tắc ngầm khiến các sao Hoa Ngữ bị phân biệt địa vị trên thảm đỏ: Triệu Lệ Dĩnh và các mỹ nhân nổi tiếng được ‘cơm bưng nước rót’, diễn viên hết thời và chưa nổi bị 'ghẻ lạnh' - Ảnh 2
Dĩnh Nhi – tình địch một thời của Dương Mịch, “lên đồ” xinh tươi đi dự sự kiện nhưng phải tự mình loay hoay chỉnh lại phần đuôi váy trước khi tạo dáng mà chẳng hề có sự giúp đỡ nào - Ảnh: Internet

 

Ngay cả trong việc chụp ảnh, các mỹ nhân chênh lệch về địa vị trong showbiz cũng bị phân biệt đối xử. Trong một sự kiện, Đồng Lệ Á muốn rời thảm đỏ sau khi đã tạo dáng xong. Ai dè, các phóng viên tìm đủ mọi cách níu kéo, đưa micro để người đẹp này dừng bước dù Đồng Lệ Á có vẻ không muốn.

Hay như Trương Thiên Ái, lúc mới “bạo hồng” nhờ bộ phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, cô cũng là đối tượng được săn đón hết mực tại sự kiện. Tới mức mà nữ diễn viên này 2 lần muốn rời thảm đỏ nhưng đều bị phóng viên gọi lại.

Trái ngược với 2 mỹ nhân nói trên, thuở chưa nổi tiếng, Chung Sở Hy từng phải bẽ bàng khi bị phóng viên ngó lơ. Mặc dù cô rất nhiệt tình tạo dáng, khoe sắc trước ống kính nhưng các phóng viên lại chẳng mấy mặn mà, chỉ chụp vội 2 bức ảnh rồi lập tức rút quân, khiến không khí ở hiện trường trở nên xấu hổ.

Có lẽ vì giây phút muốn độn thổ này, Chung Sở Hy mới nỗ lực hết sức để bật lên trong sự nghiệp và trở thành “định hải thần châm” trên thảm đỏ Cbiz như ngày nay, được săn đón nhờ nhan sắc, gu thời trang đỉnh cao.

Trước khi bật lên trong sự nghiệp, nàng “mỹ nữ 4000 năm” Cúc Tịnh Y từng cay đắng vì bị đối xử hoàn toàn khác biệt so với đồng nghiệp. Cụ thể, khi ấy, Cúc Tịnh Y có cơ hội cùng bước lên sân khấu với nàng “khuê nữ quốc dân” Quan Hiểu Đồng. Trong lúc bạn gái Lộc Hàm được tận 2 sao nam ân cần dìu dắt thì Cúc Tịnh Y chỉ có thể tự mình vật lộn với đôi “cà kheo” khi bước lên cầu thang.

Đến sau này, nhờ gặt hái thành công trên màn ảnh nhỏ, Cúc Tịnh Y mới được hưởng thụ đặc quyền khi bước trên thảm đỏ. Trong khi nữ diễn viên Gia Nam Truyện mặc trang phục thiết kế cao cấp, khoe sắc tỏa hương thì các thành viên cùng nhóm kém danh tiếng hơn cô chỉ có thể làm phông nền, mặc váy áo giống nhau, xếp hàng đi phía sau.

Từng là mỹ nhân cổ trang nức tiếng một thời nhưng giờ đây, sự nghiệp của Huỳnh Dịch chẳng còn được như xưa. Có lẽ vì vậy nên cô bị nhân viên công tác ngó lơ khi ký tên tại sự kiện, gọi mãi chẳng có ai ra cầm bút thay.

Quy tắc ngầm khiến các sao Hoa Ngữ bị phân biệt địa vị trên thảm đỏ: Triệu Lệ Dĩnh và các mỹ nhân nổi tiếng được ‘cơm bưng nước rót’, diễn viên hết thời và chưa nổi bị 'ghẻ lạnh' - Ảnh 3
Các mỹ nhân đình đám được khoác lông ấm ngồi dưới khán đài trong sự kiện mùa đông -  Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, nàng tiểu hoa đán 9X đang hot Dương Tử hiển nhiên chẳng hề bị đối xử như đàn chị. Ngay khi vừa xuất hiện, người đẹp Hương Mật Tựa Khói Sương đã được tiếp đón nhiệt tình, có người khom lưng đưa bút, nhận bút lịch sự hết mức có thể. Nhìn vào trường hợp của Dương Tử và Huỳnh Dịch mà mình chỉ muốn “tròn mắt” vì quá đỗi khác biệt. Khi đi dự sự kiện giữa mùa đông giá lạnh, không ít mỹ nhân đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba thường được choàng khăn, khoác áo lông ngồi dưới khán đài.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử sao hoa ngữ cbiz

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