Nếu Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch có cơ hội tái hợp, phần thắng sẽ nghiêng về mỹ nhân nào?

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được coi là một cặp kỳ phùng địch thủ trong dàn mỹ nhân Hoa Ngữ hiện nay. Nhiều netizen hy vọng hai nữ diễn viên này sẽ có dịp hợp tác với nhau trong dự án mới, chắc chắn sẽ tạo nên một tác phẩm vô cùng bùng nổ.

Cách đây 10, thời điểm 2 mỹ nhân chưa nổi tiếng, cả hai đã có cơ hội hợp tác trong dự án Tân Hồng Lâu Mộng. Tuy nhiên những cảnh diễn của họ trong phim cũng không nhiều nên không có nhiều khán giả không biết đến.

Nếu như họ có dịp tái ngộ trong một tác phẩm mới thì sẽ ra sao đây, hiện tại đã khác với quá khứ rất nhiều, mỗi người đều đã có thành tựu và chỗ đứng riêng của mình, chẳng còn là những cô nàng diễn viên trẻ non nớt mới vào nghề nữa. Nhiều netizen thắc mắc nếu hiện tại họ hợp tác không biết ai sẽ nổi trội hơn ai.

Dương Mịch xuất thân từ một ngôi sao nhí, cô vào nghề từ khi còn rất nhỏ và đã tham gia không ít tác phẩm điện ảnh truyền hình. Vai diễn đầu tiên khiến Dương Mịch được chú ý chính là vai Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp. Sau đó, Dương Mịch tham gia bộ phim Cung Toả Tâm Ngọc và trở nên nổi như cồn. Trong bộ phim này, nữ diễn viên đã vô cùng thành công khi hoá thân vào cô nàng Tình Xuyên với tạo hình cực kỳ xinh đẹp, thông minh, lanh lợi. Đây cũng được xem là vai diễn kinh điển của Dương Mịch.

Dương Mịch trong Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh: Internet

Khi Dương Mịch góp mặt trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, đây là khoảng thời gian mà nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất. Cả hai vai diễn do cô đảm nhận trong phim đều có hình tượng xinh đẹp, chiếm được thiện cảm từ người xem. Và thời gian này, Dương Mịch được đánh giá cao nhất về diễn xuất.

Sau đó, Dương Mịch tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm truyền hình, nhưng dường như hiệu quả bắt đầu giảm dần. Chỉ có bộ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa do Dương Mịch đóng chính vươn tầm đại bạo vào năm 2017, thì từ đó cho đến nay, cô nàng vẫn chưa có thêm một tác phẩm thành công nào cả, đúng nghĩa là toàn những bộ flop mà thôi. Bất luận về diễn xuất, hay hiệu quả phim, Dương Mịch đều mất dần địa vị trong lòng khán giả.

Dương Mịch trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - Ảnh: Internet

Chưa kể, cách chọn phim của Dương Mịch cũng khiến mình và nhiều fan hâm mộ thật sự ngán ngẩm. Vì rằng cô cứ mãi đóng khung ở thể loại phim ngôn tình, thần tượng, trong khi tuổi tác đã U40 rồi, chẳng còn hợp để “cưa sừng làm nghé” nữa.

Về phần Triệu Lệ Dĩnh, dù rằng cũng là một ngôi sao có tên tuổi ngang hàng như Dương Mịch, nhưng con đường đi đến thành công của Triệu Lệ Dĩnh lại không hề thuận lợi. Cô xuất thân từ một cô gái nông thôn, không được đào tạo trường lớp diễn xuất bài bản. Nữ diễn viên tham gia rất nhiều vai diễn phụ, bao gồm vô số những vai vô danh, để rồi cuối cùng mới có được vai diễn làm nên tên tuổi của cô - Hoa Thiên Cốt. Tuy Hoa Thiên Cốt tồn tại rất nhiều điểm bị người xem chê bai, thế nhưng chắc chắn không một khán giả nào có thể phủ nhận rằng, không có bộ phim này thì có lẽ sẽ không có Triệu Lệ Dĩnh của ngày hôm nay.

Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt - Ảnh: Internet

Vai diễn đầu tiên giúp Triệu Lệ Dĩnh được chú ý phải kể tới là vai Tình Nhi trong Tân Hoàn Châu Cách Cách. Tuy đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong phim không nhiều, nhưng cô đã thành công trong việc chiếm được cảm tình của khán giả với hình tượng vô cùng hoàn mỹ.

Thời điểm đó, nàng tiểu hoa cũng từng thử sức với lĩnh vực phim điện ảnh trong dự án phim Cung Toả Trầm Hương hợp tác cùng Châu Đông Vũ. Trong bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai diễn phản diện Lưu Ly. Sự chuyển biến tâm lý thông qua biểu cảm gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần khiến mình phải "nổi da gà".

Bộ phim Minh Lan truyện - một tác phẩm chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh cũng được đánh giá rất thành công. Vai diễn Thịnh Minh Lan trong phim đã giúp Triệu Lệ Dĩnh được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 22. Từ khoảnh khắc này, nữ diễn viên bắt đầu tập trung đi theo con đường phái thực lực, dám thử thách bản thân với nhiều dự án mang tính khảo nghiệm khả năng diễn xuất cao như Ai Là Hung Thủ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng.

Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Với Ai Là Hung Thủ, Triệu Lệ Dĩnh ghi dấu ấn khó quên và khẳng định khả năng diễn xuất phong phú của mình trong vai phản diện. Sang đến tác phẩm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đang trong quá trình phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến người xem phải tấm tắc khen ngợi với lối diễn hết sức tự nhiên, đầy chân thật của mình.

Nếu xét về độ nổi tiếng, thành tựu trong sự nghiệp thì Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch chính là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Nhưng so về diễn xuất, mình nghĩ Triệu Lệ Dĩnh dễ dàng thắng thế Dương Mịch nếu cả hai có cơ hội so kè thực lực trong một bộ phim.