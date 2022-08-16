'Điểm yếu' diễn xuất của mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh dựa theo cảm xúc cá nhân, Dương Mịch diễn theo lập trình có sẵn

Về khoản diễn xuất, nếu đóng phim thần tượng thì diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thật sự không tệ, nhưng khi chuyển sang những bộ phim hơi hướng chính kịch như Minh Lan Truyện thì năng lực thật sự của cô ấy sẽ bị lộ rõ. Hợp tác cùng với nhiều diễn viên thực lực, lúc này khán giả mới nhận ra rằng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thật sự kém, cả vấn đề đài từ cũng không ổn. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện cứ lạc quẻ với những diễn viên còn lại.

Khoảng thời điểm trước khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh mang đến vẻ ngọt ngào đáng yêu và nhìn cô ấy rất linh hoạt nên cực hợp với những kiểu vai như trong Hoa Thiên Cốt và Lão Cửu Môn, diễn xuất cũng khá tự nhiên. Nhưng khi càng lớn tuổi thì dấu hiệu lão hóa trên gương mặt Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, khi này trông cô ấy lúc nào cũng mệt mỏi, mắt trũng sâu và mất đi sự linh hoạt ngày trước.

Khi đóng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, những điểm tương đồng giữa cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh và nhân vật Hà Hạnh Phúc sẽ giúp cô ấy dễ dàng hóa thân. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh thể hiện cảm xúc đều rất ổn nhưng rõ ràng là cô ấy không có nhiều đột phá về diễn xuất. Khán giả khi xem phim cũng không thấy Hà Hạnh Phúc đâu cả, họ chỉ thấy một Triệu Lệ Dĩnh mà thôi. Thêm vào đó, đôi mắt của Triệu Lệ Dĩnh không ẩn chứa cảm xúc gì cả, nói nặng lời hơn thì chính là vô hồn.

Dương Mịch - Cách diễn như được lập trình sẵn

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Dương Mịch có xuất phát điểm là diễn viên nhí nhưng chính điều này dường như đã ảnh hưởng đến diễn xuất của cô ấy. Ngay từ nhỏ, Dương Mịch đã được học về cách diễn xuất theo lối “đường tắt”, có nghĩa là khi vui phải làm gì và khi buồn hay tức giận thì phải làm như thế nào. Cũng từ đó mà Dương Mịch mang theo kiểu diễn này qua các bộ phim luôn.

Thật ra, cách diễn như vậy không sai đâu nhưng sẽ mang đến cảm giác rất nhạt và khán giả cũng không thể cảm nhận được nội tâm của nhân vật mà Dương Mịch thủ vai. Ngoài ra, có năm Dương Mịch đóng tận 11 bộ phim. Ngoài cách diễn rập khuôn như được lập trình sẵn thì diễn xuất của Dương Mịch còn bị phụ thuộc vào bạn diễn. Những bạn diễn có thực lực như Triệu Hựu Đình sẽ dẫn dắt cho Dương Mịch và khiến cô ấy diễn tốt hơn. Tuy nhiên, bạn diễn thuộc dạng năng lực kém như Hoàng Tử Thao thì càng kéo Dương Mịch đi xuống.