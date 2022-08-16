'Điểm yếu' diễn xuất của mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh dựa theo cảm xúc cá nhân, Dương Mịch diễn theo lập trình có sẵn

Sao quốc tế 16/08/2022 20:12

Những nàng mỹ nhân Hoa Ngữ dưới đây đều có nhiều phim thành công nhưng tiếc rằng diễn xuất của họ không được đánh giá cao vì có một vài điểm yếu trong diễn xuất.

Triệu Lệ Dĩnh - Thể hiện dựa trên cảm xúc cá nhân

'Điểm yếu' diễn xuất của mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh dựa theo cảm xúc cá nhân, Dương Mịch diễn theo lập trình có sẵn - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Khoảng thời điểm trước khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh mang đến vẻ ngọt ngào đáng yêu và nhìn cô ấy rất linh hoạt nên cực hợp với những kiểu vai như trong Hoa Thiên Cốt và Lão Cửu Môn, diễn xuất cũng khá tự nhiên. Nhưng khi càng lớn tuổi thì dấu hiệu lão hóa trên gương mặt Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, khi này trông cô ấy lúc nào cũng mệt mỏi, mắt trũng sâu và mất đi sự linh hoạt ngày trước.

Về khoản diễn xuất, nếu đóng phim thần tượng thì diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thật sự không tệ, nhưng khi chuyển sang những bộ phim hơi hướng chính kịch như Minh Lan Truyện thì năng lực thật sự của cô ấy sẽ bị lộ rõ. Hợp tác cùng với nhiều diễn viên thực lực, lúc này khán giả mới nhận ra rằng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh thật sự kém, cả vấn đề đài từ cũng không ổn. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện cứ lạc quẻ với những diễn viên còn lại.

Khi đóng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, những điểm tương đồng giữa cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh và nhân vật Hà Hạnh Phúc sẽ giúp cô ấy dễ dàng hóa thân. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh thể hiện cảm xúc đều rất ổn nhưng rõ ràng là cô ấy không có nhiều đột phá về diễn xuất. Khán giả khi xem phim cũng không thấy Hà Hạnh Phúc đâu cả, họ chỉ thấy một Triệu Lệ Dĩnh mà thôi. Thêm vào đó, đôi mắt của Triệu Lệ Dĩnh không ẩn chứa cảm xúc gì cả, nói nặng lời hơn thì chính là vô hồn.

Dương Mịch - Cách diễn như được lập trình sẵn

'Điểm yếu' diễn xuất của mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh dựa theo cảm xúc cá nhân, Dương Mịch diễn theo lập trình có sẵn - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Dương Mịch có xuất phát điểm là diễn viên nhí nhưng chính điều này dường như đã ảnh hưởng đến diễn xuất của cô ấy. Ngay từ nhỏ, Dương Mịch đã được học về cách diễn xuất theo lối “đường tắt”, có nghĩa là khi vui phải làm gì và khi buồn hay tức giận thì phải làm như thế nào. Cũng từ đó mà Dương Mịch mang theo kiểu diễn này qua các bộ phim luôn.

Thật ra, cách diễn như vậy không sai đâu nhưng sẽ mang đến cảm giác rất nhạt và khán giả cũng không thể cảm nhận được nội tâm của nhân vật mà Dương Mịch thủ vai. Ngoài ra, có năm Dương Mịch đóng tận 11 bộ phim. Ngoài cách diễn rập khuôn như được lập trình sẵn thì diễn xuất của Dương Mịch còn bị phụ thuộc vào bạn diễn. Những bạn diễn có thực lực như Triệu Hựu Đình sẽ dẫn dắt cho Dương Mịch và khiến cô ấy diễn tốt hơn. Tuy nhiên, bạn diễn thuộc dạng năng lực kém như Hoàng Tử Thao thì càng kéo Dương Mịch đi xuống.

Dương Tử từng có quá khứ vô lễ với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, sự thật thế nào?

Dương Tử từng có quá khứ vô lễ với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, sự thật thế nào?

Một blogger chia sẻ lại câu chuyện từ năm 2017 liên quan đến việc ứng xử giữa Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử từng có quá khứ vô lễ với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, sự thật thế nào?

Dương Tử từng có quá khứ vô lễ với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, sự thật thế nào?

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh tung trailer nhưng spotlight lại thuộc về phiên bản phim của Triệu Lệ Dĩnh, CĐM xuýt xoa ‘Không ‘Tiểu Cốt’ nào đáng yêu bằng Triệu Lệ Dĩnh năm nào’

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh tung trailer nhưng spotlight lại thuộc về phiên bản phim của Triệu Lệ Dĩnh, CĐM xuýt xoa ‘Không ‘Tiểu Cốt’ nào đáng yêu bằng Triệu Lệ Dĩnh năm nào’

Cũng cầm cúp giải Kim Ưng, Nhiệt Ba bị chê ‘lố lăng’, Triệu Lệ Dĩnh được khen 'hết nước chấm'

Cũng cầm cúp giải Kim Ưng, Nhiệt Ba bị chê ‘lố lăng’, Triệu Lệ Dĩnh được khen 'hết nước chấm'

Khi dàn mỹ nhân Hoa Ngữ ‘hắc hóa’ trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh ‘nhập vai’ xuất sắc giúp cô ‘bạo hồng’ chỉ sau một đêm, Dương Mịch ‘ác’ nhưng vẫn vạn người mê

Khi dàn mỹ nhân Hoa Ngữ ‘hắc hóa’ trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh ‘nhập vai’ xuất sắc giúp cô ‘bạo hồng’ chỉ sau một đêm, Dương Mịch ‘ác’ nhưng vẫn vạn người mê

Nam chính 'Thương Lan Quyết' và Triệu Lệ Dĩnh có một điểm giống nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng?

Nam chính 'Thương Lan Quyết' và Triệu Lệ Dĩnh có một điểm giống nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng?

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của các mỹ nhân Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh dành cho nam phụ không tiếng tăm, Triệu Lộ Tư có phản ứng hóa học cực ngọt, Tôn Lệ ‘phim giả tình thật’ sau nụ hôn màn ảnh

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của các mỹ nhân Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh dành cho nam phụ không tiếng tăm, Triệu Lộ Tư có phản ứng hóa học cực ngọt, Tôn Lệ ‘phim giả tình thật’ sau nụ hôn màn ảnh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 13 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 38 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 19 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI