Nam chính 'Thương Lan Quyết' và Triệu Lệ Dĩnh có một điểm giống nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng?

Sao quốc tế 15/08/2022 11:12

Cư dân mạng đã đào lại một loạt ảnh của Vương Hạc Đệ thời chưa đi đóng phim, phát hiện có một điểm giống với Triệu Lệ Dĩnh.

Những ngày gần đây, bộ phim Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân lên sóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Hiển nhiên, đời tư của diễn viên chính cũng là chủ đề mà các netizen quan tâm.

Nam chính 'Thương Lan Quyết' và Triệu Lệ Dĩnh có một điểm giống nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

 

Mới đây, cư dân mạng đã đào lại một loạt ảnh của nam chính Vương Hạc Đệ thời chưa đi đóng phim. Khi đó, anh chàng là tiếp viên hàng không và kiêm luôn vai trò người mẫu chụp ảnh poster tuyển sinh cho Đại học Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên. Chưa hết, Vương Hạc Đệ cũng từng làm huấn luyện viên quân sự.

Nam chính 'Thương Lan Quyết' và Triệu Lệ Dĩnh có một điểm giống nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng? - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ cũng từng làm huấn luyện viên quân sự, tiếp viên hàng không thời chưa đi đóng phim - Ảnh: Internet

 

Tin tức này đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm rất lớn của dân mạng. Ngay từ khi bước chân vào giới giải trí, sao nam sinh năm 1998 này đã gây ấn tượng mạnh với chiều cao khủng cùng gương mặt đẹp trai, nam tính. Vì vậy, đa số dân mạng đều cho rằng Vương Hạc Đệ làm ngôi sao đúng là không lãng phí tài nguyên, nhưng làm tiếp viên hàng không cũng rất có thiên phú.

Nam chính Thương Lan Quyết được nhận xét là có phần giống với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, trước khi trở thành nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh đã từng theo học chuyên ngành tiếp viên hàng không tại 1 trường trung cấp kỹ thuật. Tuy nhiên sau này, vì điều kiện gia đình không cho phép, nên nàng tiểu Hoa đã bỏ học đi làm rồi may mắn bước chân vào showbiz.

Từ một "gái quê" chính hiệu, Triệu Lệ Dĩnh dần xây dựng tên tuổi với loạt phim thành công như Sam Sam Đến Rồi, Lục Trinh Truyền Kỳ, Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện... Gây đây, cô nàng quyết định chuyển hình khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai nữ chính của bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Nam chính 'Thương Lan Quyết' và Triệu Lệ Dĩnh có một điểm giống nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh đã từng theo học chuyên ngành tiếp viên hàng không tại 1 trường trung cấp kỹ thuật - Ảnh: Internet

 

Đều là những ngôi sao không được đào tạo chính quy, thế nhưng cả Triệu Lệ Dĩnh và Vương Hạc Đệ đều chứng minh được sức hút của mình khi làm diễn viên. Hiện tại, khán giả đang rất mong đợi vào kết quả mà Thương Lan Quyết đạt được khi lên sóng.

 

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